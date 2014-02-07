Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü'nün kardeşi TİB'de kritik göreve getirildi

Arzu Yıldız \ Ankara

17 Aralık soruşturmasından sonra adı en çok anılan kurumlar arasında olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) yeni görevlendirmeler gerçekleşti.

MİT kökenli Ahmet Cemalettin Çelik’in TİB Başkanlığı’na getirilmesinden sonra kurum içinde görev değişiklikleri ve işten çıkarmalar olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, görev değişiklikleri kapsamında dinleme ve görüşme kayıtları (CDR) tapelerinin hukukilik denetimini yapmakla görevli ekibin başına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’deki özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Fatih Can’ın kardeşi Ömer Faruk Can atandı.