Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Oy kullanacak için okula gelen vatandaşların üzeri aranırken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Okulun giriş çıkışlarında vatandaşların üstlerinin arandığı bilgisi paylaşılırken, Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde 3275 nolu sandıkta eşi Emine Erdoğan ve ailesiyle okula gelerek oy kullanması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda kullanacak. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını ise parti genel merkezinde takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oyunu Ankara’da kullanacak. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek. Ardından seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda oyunu kullanacak. İnce daha sonra Ankara’ya gelerek seçim onuçlarını takip edecek.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanıadayı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul’da kullanacak adaylar arasında yer alıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da Çankaya Lisesi’nde oyunu kullanacak.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kullanacak.