Liderlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderinin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu.

Erdoğan İstanbul'da

İstanbul Suriyeliler Toplum Birliği Başkanı Hamitoğlu: Suriyeli sığınmacılar Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için dua ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’nda kullanacak.

Yıldırım İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran’da oyunu İzmir’in Karabağlar ilçesinde Bahar Yıldırım İlkokulu’nda kullanacak.

Kılıçdaroğlu Ankara'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda verecek.

İnce Yalova'da

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova’da kullanacak. 24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verecek İnce, daha sonra Ankara’ya gelerek, sonuçları takip edecek.

Demirtaş hapiste

HDP’nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan İstanbul, Sezai Temelli ise Van’da sandık başına gidecek. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde oy kullanacak.

Akşener İstanbul'da

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oy verecek.

Karamollaoğlu Ankara'da

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaraları sandıkta oyunu kullanacak.

Bahçeli Ankara'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören’deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sonuçları partisinin genel merkezinde takip edecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul Beşiktaş’taki Şair Nedim Ortaokulu 1154 numaralı sandıkta atacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.