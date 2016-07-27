Erdoğan'ın oteline yapılan saldırıya katılan darbeci asker: Kuran'a el bastırdılar, söyleyemezdik

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) birliğinde görev yapan ve darbe girişimi kapsamında tutuklanan Astsubay Selman Çankaya, darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırının detaylarını anlattı. Harekatı general Gökhan Sönmezateş'in yönettiğini, özel kuvvetlerden Şükrü Binbaşı'nın planladığını iddia etti. Çankaya, Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya kendilerine darbeyi neden daha önceden söylemediklerini sorunca "Söyleyemezdik. Yemin ettirdiler. Kur'an'a el bastırdılar. Kusura bakma, hakkını helal et' dediğini söyledi.

MAK birliğinde görevli ders öğretmeni 26 yaşındaki Çankaya, emniyetteki ifadesinde, olaydan 3 hafta önce Hava Lisan Okulu'nda bulunan Üstçavuş Ömer Faruk Göçmen tarafından WhatsApp grubu kurulduğunu, iki gün önce de Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu tarafından "Her an görev çıkabilir, telefonlarınız sürekli yanınızda bulunsun" diye uyarıldıklarını belirtti.

Bir hafta sonraki düğünü dolayısıyla istediği izin talebinin reddedildiğini, olay günü de önce üsten çıkış izni verilmediğini, sonra ise saat 16.30'da eve gönderilmelerine rağmen kısa sürede geri çağrıldıklarını aktaran Çankaya, üzerini değiştirmek için gittiği depoda Başçavuş Kuzu, Üstçavuş Göçmen ve Üsteğmen Hasan Aslanbay'ın arkadaşlarının şahsi dolaplarındaki malzemeleri karıştırdığını, kendisine de "Çantalardan balistik kaskları toparla. Kimin olduğu önemli değil." talimatı verildiğini ileri sürdü.

Kullanılan mühimmat



Hürriyet'teki habere göre, Çankaya, bu sırada Üstçavuş Göçmen'in, 10 takım hazırlayacaklarını söylediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Takımın içinde balistik kask, hücum yeleği, dizlik, dirseklik, Hk416 tüfek, tüfek gece görüşü, 8 şarjör, tabanca, tabanca şarjörü yer alıyordu. Bu takımı hazırlarken diğer arkadaşlar da geldi, hep beraber hazırladık. Tüfek şarjörü 8'er adet çıkmadığından, Kaklıç depodan şarjör takviyesi yapıldı. Biz bu takımı tamam ettiğimizde, Zekeriya Başçavuş, bir 15 takım daha hazırlamamızı söyledi. Hazırladığımız esnada Ankara'da istihbarat kısmında görev yaptığını bildiğim Gökhan Sönmezateş generalin gelmesiyle ciddi görev olduğunu fark ettim."

Selman Çankaya, daha sonra Binbaşı Taner Berber'in ekibi paraşüt deposuna alıp "Bir terörist elebaşını almaya gideceğiz. Angajman (çatışma) kaçınılmaz. Kendinize dikkat edin. Bu yolda şehit olmak, geri dönememek var. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bizi akıncılar olarak düşünebilirsiniz. Biz önden gidip, yol açanlar olacağız. O yüzden görevimiz çok mühim. Bunu başarırsak arkamızdan gelenler çok daha rahat edecek. Bize iki özel kuvvet ekibi katılacak, onlarla hareket edeceksiniz." diye konuştuğunu dile getirdi.

Herkesin bunun üzerine görevi kabul ettiğini belirten Çankaya, bir süre sonra üzerinde rütbe işaretleri ve isimlikleri yer almayan karacı kamuflajı giyimli 15-16 kişinin gelip, hazırlanan takımları kendi isteklerine göre karıştırıp aldıklarını kaydetti.

Çankaya, bu grubun isteği üzerine bir kasa el bombası ve bomba atar mühimmatı getirildiğini, hazırlıkların tamamlanmasıyla özel kuvvetlerle gelen ve isminin Şükrü olduğunu öğrendiği kişinin Marmaris bölgesini gösteren harita üzerinde harekatı anlattığını ifade ederek, sorulması üzerine helikopterlerdeki makineli tüfekçilerden biri olduğunu belirtti.

Helikopterde kal, binaları tara





Bunun üzerine daha önce eğitimlerde kullanmadığı MG4 makineli tüfek verildiğini, bununla doldur boşalt istasyonunda ateş ettiğini aktaran Çankaya, kendisine "helikopterde kalıp, devamlı binaları tarama ve ekibin ilerleyişi için önlerini yumuşatma görevi" verildiğini öne sürdü.

Çankaya, harekata general Gökhan Sönmezateş, Kurmay Binbaşı Taner Berber, Üsteğmen Hasan Aslanbay, Teğmen Muhammet Burak İpek, astsubaylar Zekeriya Kuzu, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Ekrem Benli, Serkan Elçi, Erkan Çıkat, Gökhan Güçlü, Abdülhamit Gülerdem ve İlyas Yaşar ile tanımadığı özel kuvvetler ve SAT mensubu olduğunu sandığı 14-15 kişinin katıldığını, özel kuvvetlerle gelen Cougar tipi iki, Skorsky tipi bir helikoptere mühimmat ve malzemeleri yüklediklerini kaydetti.



Harekatı general Gökhan Sönmezateş'in yönettiğini, özel kuvvetlerden Şükrü Binbaşı'nın planladığını iddia eden Çankaya, şöyle konuştu:

"Malzemelerimizi helikoptere yükleyip beklemede bulunduğumuz sırada, Gökhan Sönmezateş konuşma yapıp, 'Size doğrusunu söyleyeceğim. TSK yönetime el koymuştur. Emirlerimi şu anda Genelkurmay karargahından alıyorum. Tüm kuvvet komutanlarımız tutuklandı, polis özel harekat, MİT, Meclis bombalandı. Yönetim şu anda TSK'nın elinde' dedi. Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere gittiğimizi, helikoptere bindiğim anda çevremdekilerden duydum ancak kimden duyduğumu hatırlamıyorum. Zaten generalin darbe açıklamasıyla şok olmuştum.

Bir hafta sonra düğünüm vardı, bunları düşünürken çevreme çok da dikkat etmedim hatta Zekeriya Kuzu'nun yanına gittim, 'Abi bana niye söylemedin? Bir hafta sonra düğünüm var. Karım, kayınvalidem yolda. Hiç olmazsa onları yola göndermezdim.' dedim. Bana 'Söyleyemezdik. Yemin ettirdiler. Kur'an'a el bastırdılar. Kusura bakma, hakkını helal et. Merak etme, o düğünü yaparsın.' dedi."

Çankaya, helikopterle yaklaşık bir saat pistte beklediklerini, bir ara kulaklık kendisindeyken görevin iptal edildiğini duyduğunu ancak bir süre sonra Marmaris'e hareket ettiklerini belirterek, aynı helikopterde bulunduğu Gökhan Sönmezateş'in sürekli telefonla, daha önce görmediği bir uygulamayla mesajlaştığını aktardı.

Sis attık

Selman Çankaya, Marmaris'te ilk indirme yapmaya çalıştıkları yere sis attıklarını, yoğun duman dolayısıyla helikopterin tekrar irtifa alıp sahil kenarında ekibi yere indirdiğini, bu sırada silah sesleri duyduğunu ve havalanıp tur atmaya başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"General sürekli telsiz talimatı ve cep telefonuyla irtibat sağladı. Yaklaşık 40 dakika kadar tur attık. Yer ekibi, kendilerini almamızı söyleyince pilot yere ineceğini, yakıtın çok az kaldığını, sadece 10 dakika bekleyebileceğini söyledi. Bir binanın yanına indik. Çevrede siviller vardı. General aşağı indi, havaya ateş ederek çevredekilere helikoptere yaklaşmamalarını işaret etti. 10 dakika kadar bekledik, kimse gelmeyince havalandık. Yarım saatlik uçuştan sonra UH helikopter bulunan bir piste, iki Cougar helikopterle indik, yakıt ikmali için bekledik ancak gelen olmadı. Pilotlar ve Sönmezateş general inip, binalara doğru gitti. Bir süre sonra general geri geldi ve bize ikmali yavaşlatmaya çalıştıklarını tehlikede olduğumuzu, dikkatli olmamızı söyledi. Yakıt ikmali yapılamadı. Bu esnada ben helikopterin tekerine yaslanıp uyumuşum, Skorsky sesiyle uyandım, hava aydınlanmaktaydı. İki Cougar içindeki malzemeleri Skorsky'ye yükledik. MG4 mühimmatını Cougar'da bıraktım. Silahımda da mühimmat yoktu. Skorsky'de bir yaralı olduğunu gördüm, göğsünden yaralıydı.



Tam havalanmak üzereyken pilot tulumlu bir albay geldi. Ağlayarak generale, 'Komutanım bizi düşüreceklerdi, öldüreceklerdi' dedi General da 'Sakin ol' dedi ancak bizimle gelmedi. Havalandık, yere çok yakın uçuyorduk. Çiğli Üssü'ne geldik. General indi, kulenin arkasındaki binaya doğru gitti. Ambulansın gelip yaralıyı tahliye etmesinin ardından üste kalan MAK kursiyerleri araçla geldi. Helikopterde bulunan malzemeleri araca yüklediler. Depoya götürmelerini söyledik. Depo kapalı olduğundan okula indirdik. Bir müddet daha bekledik, gelen giden olmadı."

Kursiyerlerin bir grup FETÖ mensubunun olaya kalkıştığını haberlerden öğrendiğini söylediğini dile getiren Çankaya, misafirhaneye gidip saat 12.00'ye kadar uyuduğunu, Nevşehir'den gelen babası, İstanbul'dan gelen ağabeyiyle görüştükten sonra teslim olduğunu anlattı.

Cemaatten uzaklaşmak istedim

Selman Çankaya, üniversite sınavını kazanamayınca İstanbul'daki amca oğlunun yanına gittiğini, burada cemaate yakınlığıyla bilinen FEM Dershanesi'ne devam ettiğini, kuzeninin yönlendirmesiyle Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kabul edildiğini aktardı.

İlk olarak İzmir Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığına bilgisayar işletmeni olarak atandığını dile getiren Çankaya, Gaziemir Hava Teknik Okul Komutanlığında kuzeni tarafından tanıştırılan kişinin götürdüğü evde namaz kılabildiğini, Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduklarını, kaset olayları çıkınca uzaklaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mezun olduktan sonra Nadir adlı kişiyle tanıştırdılar. Benden zorla himmet almak istiyorlardı. Ben zaten gönül rızasıyla yardım için istediklerinde gönlümden kopanı veriyordum ancak bunu kabul etmediler. Sabit rakama bağlamışlardı ve her ay istiyordu. Bekar için maaşının yüzde 20'sini istiyorlardı. Vermediğim zamanlarda da bir sonraki aya borçlandırıyorlardı. Ben de bunu kabul etmedim. Ayrıca evlendirme mevzusu bana ters geldi. Evleneceğim kişiye karar vermek onlara düşmez. Muhafazakar aileden geldiğim için eşimin başı kapalı olsun istiyordum ancak bunu Nadir kabul etmedi, 'Eşinin başı açık olmalı' dedi. Ben de kabul etmedim. Uzaklaşmak istediğim için MAK kursuna başvurdum ve kabul edildim. Yaklaşık 2 sene boyunca çeşitli illerde kurslara katıldım, bu sürede bana ulaşamadılar."



Çankaya, kurs bitince çeşitli kereler kendisine ulaşmaya çalıştıklarını ancak bunu hiçbir seferinde kabul etmediğini savunarak, "Benim FETÖ ile herhangi bağlantım yoktur. İçlerinden çıktım, yaptıklarını tasvip etmiyorum. Bu olaya da benden intikam almak için karıştırıldığımı düşünüyorum. Vatanımı, milletimi seven birisiyim. Vatansevgimi 'terörist yakalayacağız' diyerek beni kandırmakta kullandıklarını düşünüyorum. Tüm bu düşüncelerimle de kendiliğimden teslim oldum. Bu olay esnasında da kimseye kurşun sıkmadım." diye konuştu.