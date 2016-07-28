"Erdoğan'ın oteline saldırı düzenleyen iki darbeci asker Yunan adasına kaçtı" iddiası

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen, 2 polisi şehit edip kaçan iki cuntacı askerin Yunanistan'ın Psemiros adasına kaçtığı iddia edildi. Yunan güvenlik güçleri adada operasyon başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunan basını, bir çobanın gördüğünü söylediği darbeci askerlerin yakalanması amacıyla adaya Yunan güvenlik güçlerinden çok sayıda komando ile polis özel harekatbirliği gönderildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyip kaçan darbeci askerlerden bir grubun, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne 5 mil uzaklıktaki Psemiros adasına dün sabaha karşı çıktıkları iddiası, Yunan ordusunu alarma geçirdi.

Psemiros adasında bir çoban ile bazı tatilcilerin, bottan inen Türk askerlerini gördüklerini iddia etmesi üzerine, adaya çok sayıda Yunan komandosu ile polis özel harekat birliği gönderildi.

Yaklaşık 30 ev, iki motel ve 5 restoranın yer aldığı adada önlemler alındı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ve savaş gemilerinin devriye gezmeye başladığı belirtildi.

Havadan helikopterlerle, denizden botlarla ve karadan asker ve polisle arama başlatıldığı ifade edildi. Haberi duyuran, Yunanistan'da askeri konularda yaptığı haberlerle bilinen 'www.onalert.gr' sitesine göre şu ana kadar bir gelişme olmadığı, ancak aramaların sürdüğü belirtildi.

Olayın duyulmasının ardından Psemiros adasına yakın bölgede Turgutreis ve Akyarlar arasında, 2 Türk Sahil Güvenlik botu ile 2 Türk Sahil Güvenlik helikopterinin de devriye gezdiği görüldü.