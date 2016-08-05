Erdoğan'ın oteline baskın yapan darbeci astsubayın 'paralel yapı'dan 500 isim verdiği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldıran suikast timinde olduğu belirtilen ve Marmaris'te darbe girişiminden günler sonra yakalanan Astsubay Zekeriya Kuzu'nun TSK ve iş dünyasından 500 isim verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele 37 asker, 4 helikopterle saldırmıştı. Saldırıyı yönettiği belirtilen Çiğli 2’inci Ana Jet Üssü İmamı darbeci suikastçi Astsubay Zekeriya Kuzu, menfezin içinde yakalanmıştı. Habertürk'te yer alan habere göre, Kuzu’nun sorgusunun 17 saat sürdüğü ve 37 sayfalık ifade verdiği ortaya çıktı. Ankara'dan gelen özel ekibe verdiği ifadesinde, TSK içinde halen tespit edilemeyen ve örgütten aldığı talimat gereği 'uyuyan hücre' olarak bekleyen subay ve astsubayları ve faaliyetlerini anlattığı öğrenildi.

Operasyon başlatılacak

Kuzu’nun 'paralel yapılanma'ya maddi destek sağlayan iş adamlarının isimlerini verdiği de öğrenildi. TSK ve iş dünyasından 500 isim veren Kuzu'nun ifadesinin ardından TSK ve iş dünyası içindeki 'FETÖ' üyelerine yönelik operasyon için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon başlatacağı öğrenildi. Kuzu’nun verdiği listede, bu güne kadar deşifre olmamış 57 kişinin de bulunduğu belirtildi.

'Paralel yapılanma'nın 20 milyonu dondurmacıda çıktı

Erzurum’da 'paralel yapılanma'ya yakınlığıyla biline kişilere ait malvarlıklarını araştıran Erzurum Emniyet Müdürlüğü, darbe girişiminden bir süre önce örgüte ait yaklaşık 20 milyon liralık arsa ve tarlaların Pasinler ilçesinde dondurmacılık yapan iki kişinin üzerine geçirildiğini tespit etti. İmalathane sahipleri Murat T. ile Mürsel A., onlarca arsa ve tarla ile yurt binalarını alabilecek ekonomik güçleri olmaması nedeniyle örgütün mal kaçırmasına yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlıların birkaç gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi beklenirken, arsa ve binaların bir başka kişiye devredilmemesi için tapulara Cumhuriyet Savcılığı tarafından şerh konuldu.