Erdoğan'ın Ortadoğu turu bugün başlıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ortadoğu turuna başlıyor. Bugün Suriye ve Ürdün'e, perşembe günü Mısır'a cumartesi günü de Suudi Arabistan'a gidecek olan Erdoğan, Ürdün'de Filistin lideri Mahmut Abbas ile de biraraya gelecek. Erdoğan, Arap liderlere "İran ve Hamas yüzünden aranızdaki sorunları giderin, Gazze krizi başka türlü aşılmaz" mesajını verecek.



Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Olmert'le köprüleri attı. Şimdi Erdoğan bölgedeki tansiyonu düşürmek için Ortadoğu turuna çıkıyor. Amaç Arap ülkeleri arasındaki ayrılığa son vermek.



Başbakan Erdoğan'ın bölgedeki ilk durağı Hamas lideri Halid Meşal'in bulunduğu Şam. Erdoğan 2008'in son gününde İran'la yakın ilişkileri olan Suriye lideri Beşşar Esad ile görüşecek, ardından Ürdün'e geçecek; burada Filistin lideri Mahmut Abbas ile de biraraya gelecek.



Erdoğan'ın programında son anda değişiklik oldu. Suriye ve Ürdün gezilerinden sonra akşam Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, ertesi gün bir günlük ziyaret için Mısır'a gidecek. Suudi Arabistan'a da cumartesi günü gidecek.



Erdoğan'ın gideceği ülkelerden üçü Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, bölgedeki İran etkisine ve İran etkisindeki Hamas'a karşı çıkan ülkeler.



Başbakan tüm Arap liderlerine aynı mesajı verecek. "Gazze'de kan akarken aranızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakın" diyecek.



Ankara Filistin'de Hamas ve Fetih grubu arasındaki bölünmenin temelinde bölgedeki İran etkisi ve Arap ülkeleri arasındaki sorunların olduğunu düşünüyor.



Başbakan'ın amacı Ortadoğu turu ile Gazze'de ateşkes için ilk adımı atmak.



Üst düzey kaynaklar Suriye ile Suudi Arabistan ve Mısır arasında sürekli açılan makas kapanmadan Filistinli gruplar arasında bir birleşmenin zor olduğunun altını çiziyor. Üstelik Ankara'ya göre bu ülkeler arasındaki tansiyon düşmezse, Gazze krizi nedeniyle İran'la Arap ülekleri arasındaki kutuplaşma daha da derinleşebilir.



Program uyduğu taktirde Ankara'ya da Ortadoğu ülkelerinden üst düzey ziyaretçilerin gelebileceği belirtiliyor. Erdoğan, Ortadoğu turu öncesinde Arap ligi olağanüstü zirvesine ev sahipliği yapmak isteyen Katar Başbakanı El Tani ile de Ankara'da görüştü.



