Erdoğan'ın önüne ilk sonuçlar geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor.



Genel Merkezde kurulan seçim sisteminde ise resmi olmayan ilk sonuç ise Sinop ilinden geldi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim sonuçlarını AKP Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor. Genel Merkezde kurulan seçim sisteminde ise resmi olmayan ilk sonuç ise Sinop ilinden geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya gelir gelmez helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Balgat 100. Yıl’daki evine eşi Emine Erdoğan ile birlikte taziye ziyaretine gitti.



Erdoğan’nın burada yaklaşık bir saat kaldığı öğrenildi. Ziyaretin ardından Başbakan Erdoğan seçim sonuçlarını parti genel merkezinde izlemek üzere AKP binasına geldi. AKP Genel Merkez binasında seçim sonuçları ise saat 17.00’den itibaren gelmeye başladı. Başbakan Erdoğan genel merkezdeki makamında kurmaylarıyla birlikte gelen sonuçları an ve an takip ediyor. Resmi olmayan ilk sonuç ise Sinop’tan geldi. Gelen sonuçlara göre AKP’nin oy oranının yüzde 70’lerde seyretmesine ilişkin bir hava yaratıldı.



Otopark boşaltıldı



Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gelenek haline getirdiği balkon konuşması için hazırlıklara başlandı. AKP Genel Merkez binasının otoparkı boşaltılarak, araçlar alınmadı. Erdoğan’ın balkonda yapacağı konuşma için görüntü ve ses sistemi yerleştirildi.



