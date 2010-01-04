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Yaşam

Erdoğan'ın omzu çıkmadı, kasları zedelendi

Başbakan'ın omzunun çıktığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, spor yaparken kas zedelenmesi meydana geldiği bildirildi.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın omzunun çıktığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, spor yaparken kas zedelenmesi meydana geldiği bildirildi.

Spor yaparken meydana gelen kas zedelenmesiyle ilgili ilk müdahalenin Başbakanlık sağlık ekibi tarafından yapıldığı, Erdoğan'ın İstanbul'a dönüşünün de sağlık sorunundan dolayı değil, bu ildeki programını gerçekleştirmek için olduğu belirtildi.

Çekilen MR sonuçlarına göre, kas zedelenmesinin Başbakan Erdoğan'ın sağlığını, çalışmasını ve hareketlerini etkileyecek bir durum oluşturmadığı kaydedildi.

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