Erdoğan'ın okul arkadaşı olduğunu söyleyen Paçal: Ben 75 öğrencili sınıf görmedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada "CHP'nin iktidar olduğu tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu" söyledi. Erdoğan ile aynı okulda okuduğunu iddia eden Mustafa Paçal ise Erdoğan'ın iddiasını yalanladı; "Ben 75 öğrencili sınıf görmedim" dedi.

Paçal "Piyalepaşa İlkokulunda ayrı sınıflarda birlikte okuduk" ifadesini kullandı.

1954 doğumlu olan Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada " CHP 'nin iktidar olduğu tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu" söylemişti.

"Piyalepaşa İlkokulu'nda ayrı sınıflarda birlikte okuduk. Ben 75 öğrencili sınıfgörmedim" diyen Paçal sınıfından bir fotoğraf paylaşarak "Burası Piyalepaşa ilkokulu 3/D sınıfı bizim sınıf burası yıl 1962/3 Erdoğan’la aynı okuldayız. 5’şerli 3 sıra var her sırada 3 öğrenci olsa 45 yapar ki sıraların hepsi dolu değil bizim sınıfta mesela 36 öğrenci vardık" dedi.



Mustafa Paçal'ın attığı tweetler şu şekilde: