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'Erdoğan'ın ofisine böcek' davasında 1500 lira ceza

Görevi ihmal ettiği gerekçesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'a 1500 lira para cezası verildi

11 Haziran 2016 15:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı dönemde kullandığı çalışma ofislerinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili “MİT’in verdiği bilgilere rağmen personeliyle ilgili gerekli denetim ve soruşturma yapmayarak görevi ihmal suçu işlediği” iddiasıyla açılan davada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak 1500 lira para cezasına çarptırıldı. 

Hürriyet’tin haberine göre, mahkeme gerekçeli kararında, “Altıparmak’ın, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın gizli ödeneğiyle alınan dinleme cihazlarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını engelleyecek hiçbir tedbir almadığı, cihazların envanterde kayıtlı olup olmadığını araştırmadığı, arama-tarama faaliyetlerine kimlerin katıldığının ve eylemin ne şekilde gerçekleştirildiğinin tespitine dair hiçbir çalışma yapmadığı” dendi. 

Altıparmak’ın, “Soruşturmayı saptırmak için olayla doğrudan ilgisi olmayan kişiler hakkında istihbari dinleme faaliyeti gerçekleştirdiği, bununla birlikte kendisi gibi FETÖ/PDY üyesi olan kişiler için savunma refleksi geliştirerek, hiçbir işlem yapmadığı” kaydedildi.  

 

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