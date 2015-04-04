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Emniyet Erdoğan'ın ofisinden çıkan böcekleri önce bulamadı, sonra mahkemeye gönderdi

Erdoğan'ın ofisine böcek yerleştirilmesine ilişkin davada yeni bir belge ortaya çıktı

04 Nisan 2015 18:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kullandığı çalışma ofislerinde ele geçen dinleme cihazları (böcek) ile ilgili olarak dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Belgede, adli emanete bırakılan ve mahkemenin istediği böceklerin yerinde bulunamadığı bilgisi yer aldı. Olayın tartışma yaratması sonrasında Başsavcılık yeni bir açıklama yaparak cihazların emanette bulunarak mahkemeye gönderildiğini duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ‘Böcek’ davasına bakan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyenin emanetinde muhafaza altına alınan dinleme cihazlarının kendisine gönderilmesini istedi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu, mahkemeye gönderdiği yazıda, söz konusu dinleme cihazlarının emanette bulunamadığını belirterek, “Emanet eşya bulunur bulunmaz mahkemenizin dosyasına gönderilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili olarak 13 kişi hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, sanık avukatların talebi üzerine söz konusu dinleme cihazlarının incelemesini yapmak adına adli emanette bulunan cihazların kendisine gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazmıştı. Mahkemenin talebi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu ilginç bir yazı gönderdi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda şöyle denildi:

 

Böcekler şimdilik bulunamadı

 

“İlgi sayılı yazınız ile istenilen emanetin 2014/4838 sırasında kayıtlı bulunan mühürlü koli içerisindeki emanet eşyalar depoların fazlalığı ve depolarda yapılan tasfiye işlemleri dolayısıyla şuanda ilgili sırasında bulunmamış olup, emanet eşya bulunur bulunmaz mahkemenizin 2014/412 esas sayılı dosyasına gönderileceği bilgilerinize icra olunur.”

 

Kafamızda soru işaretleri oluştu

 

Sanık avukatlarından Avukat Mehmet Sürer, Hürriyet’e, “Söz konusu belge dosyadan alınmıştır. Böcek diye tabir edilen dinleme cihazlarının adli emanette bulunmamasına ilişkin yazı aklımıza binbir çeşit soruyu getiriyor. Kafamızda soru işaretleri oluştu. Nisan 2014 tarihinde adli emanete teslim edilen böcekler, mart 2015’te bulunmamasını tuhaf karşılıyoruz. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

 

Başsavcılık: Gönderildi

 

Bu arada iddianın basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Özgür Kamışlık, "Böcek" davasında dinleme cihazlarının adli emanette kaybolduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, emanetlerin davayı gören Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini bildirdi.

Kamışlık, basında çıkan "Böcek davasının dinleme cihazlarının adli emanette kaybolduğu" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Böcek" davasını gören Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin, Emanet Bürosu'ndan emanetteki eşyaları istediğini anlatan Kamışlık, şunları söyledi:

"Özellikli soruşturmaların emanetlerini, diğer emanetlerle aynı yerde değil, çelik kasalarda muhafaza ediyoruz. Mahkeme emanetleri isteyince görevli, bunun sıradan bir emanet olduğunu zannederek, depoya gidiyor. Baktığı yerde emaneti bulamayınca UYAP üzerinden 'emanetleri bulamadık' diye gerekçe yazıyor. Ama, Emanet Bürosu müdürünün uyarısı üzerine, emanetlerin hepsi çelik kasadan alınarak, eksiksiz ve tam olarak mahkemeye teslim ediliyor. Bu, yarım saatlik süre içinde oluyor. İlgili emanetler, şu anda Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin çelik kasasında bulunuyor."

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