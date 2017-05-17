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Politika

"Erdoğan'ın nokta koymak üzere yaptığı görüşme, bize göre üç nokta ile sonuçlanmıştır"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım: Biz halen Şubat 2015 Dolmabahçe noktasında duruyoruz

17 Mayıs 2017 19:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde söylediği, "Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokta mesabesinde olacak" sözlerine HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin olarak "Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi.

Ahmet Yıldırım, Erdoğan ve Trump'ın beden dilini analiz ederek şunları söyledi: "Görüşmenin içeriğine ilişkin Erdoğan'ın nokta koymak üzere oraya gittiği konulara ilişkin bir cümle dahi geçmemiştir. Bazı cümlelerine ve özellikle de YPG ile ilgili cümlelerini kullanırken Trump'ın gülümsemesi de bizim açımızdan manidardı. Erdoğan, YPG'nin adını anmaya başladığında, izlemenizi tekrar öneriyorum Trump gülüyordu. Bunun ne anlama geldiğini ben sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Trump, ortak basın toplantısındaki görüşmesini çok kısa tuttu. Orada da Lavrov ile olan görüşmesini anlattı. Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır. Ortak basın toplantısında, 'buyrun bundan sonrasını siz yorumlayın' denilmiştir. Trump, üç noktayı koyarak, 'buyrun devam edin' demiştir. Bunun sonucu budur ve bizim açımızdan da fiyaskodur. 20 dakika baş başa görüşmek için mi oraya gitti?"diye konuştu.


"Biz halen Şubat 2015 Dolmabahçe noktasında duruyoruz"


Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kongresinde Kürt sorununun çözümüne yönelik sinyaller vereceği söylentilerinin anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Biz, hiçbir zaman bu ülkede, Kürt meselesi başta olmak üzere toplumsal meselelerin çözümü konusunda diyalog, müzakere ve çözüm süreçlerinin işletilmesinden kopmadık. Halen biz oradayız. Böyle bir şeyin başlaması durumunda, sadece söylemler üzerinden değil, niyetlerin açığa çıkması üzerinden hareket edilmesini istiyoruz. Eğer saray ya da siyasi iktidar, başkanlığa giden yolda böyle bir sürece ihtiyaç duyuyorlarsa bu ülkeye yazık ederler. Biz halen, Şubat 2015 Dolmabahçe noktasında duruyoruz. Biz terk etmedik hiçbir zaman. Olması durumunda biçilecek her türlü rolü üstleneceğimizi ifade etmek isterim."

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