Erdoğan'ın mitingi öncesi Üsküdar'da muhalefet partilerinin seçim çalışmasına izin yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Üsküdar’da yapacağı mini miting öncesinde muhalefet partilerin seçim çalışması yapmasına izin çıkmadı.

T24'e konuşan yetkililerin açıklamalarına göre, siyasi partilerin stantlarında duran temsilciler ilk olarak dün AKP’li yetkililer tarafından ziyaret edildi ve kendilerinden bugün masalarını açmamaları ‘rica edildi’. Saadet Partisi ve CHP, bunun üzerine Erdoğan’ın mitingi öncesinde seçim stantlarını açmazken; çalışmalarına devam eden HDP’liler ise bugün bir kez de polis tarafından ‘uyarıldı’.

İlk olarak ilçe teşkilatından bağımsız bir şekilde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için çalışma yapmaya devam eden ve Üsküdar iskelesinde bildiri dağıtan iki CHP’li kadını uyaran polisler, daha sonrasında ise HDP standına gitti. Sivil ve resmi kıyafetli polisler, HDP’lilere bugün Üsküdar’da AKP mitingi olacağını ve muhalefet partilerin güvenliğini sağlayamayacakları için çalışma yapılmamasını talep etti.

"Dertleri gerginlik çıkarmak, seçimden önce ortalığı germek"

Partili olmamasına rağmen ‘haksızlıklara karşı çıkmak istediği’ için seçim çalışmalarına destek verdiğini söyleyen bir HDP seçmeni, dün AKP’lilerin gelerek kendilerinden standı kapatmasını istediğini söyledi. Diğer muhalefet partilerinin bu ‘rica’ya uyduğunu ancak kendilerinin çalışmaya devam ettiğini ve sabah itibariyle masalarını açtıklarını ifade eden kadın seçmen, şunları anlattı:

“Diğer partilerden de gelip bizi tebrik ettiler, ne güzel siz açmışsınız diye. Bizi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyorlar ama biz direnmeye devam edeceğiz. Yine de miting vakti yaklaşınca kapatırız sanırım. Çünkü onların derdi gerginlik çıkarmak, seçimden önce ortalığı germek. Buna izin vermeyeceğiz!”

Stantlarının kapalı olmasının ardından ulaştığımız Saadet Partili yetkililer ise bugün çalışma yapmamalarıyla ilgili, “AKP’liler rica ettiler, Cumhurbaşkanımız gelecek diye. Gece bizim de bir mitingimiz olacak, cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu gelecek. Biz de onlara biz sizin mitinge kadar yapmayalım, sonrasında da siz bayrakları indirip çekilin dedik, kabul ettiler. Biz de o sebeple bugün masamızı açmadık” açıklamasında bulundu.