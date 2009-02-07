Erdoğan'ın miting trafiği

AKP'nin 29 Mart yerel seçimleri için miting yapacağı ilk yerler belli oldu. Pazar günü Kocaeli ile seçim startını verecek olan Başbakan Tayyip Erdoğan, daha sonra İç Anadolu ve Karadeniz illerine giderek meydanlara inecek.



Erdoğan, yerel seçim miting takvimini 22 Temmuz seçimlerindeki kampanyaya benzer hazırlattı. Hafta sonlarını tamamen mitinglere ayıran Başbakan Erdoğan, Perşembe ve Pazartesi günlerinde Ankara'da olacak. Erdoğan, 29 Mart'a kadar Perşembe günlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral İlker Başbuğ ile haftalık olağan görüşmelerini yapacak, iki hafta bir Pazartesi ise Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.



8 Şubat Pazar günü Kocaeli'nde başlayacak ilk hafta mitingleri şöyle;



10 Şubat Salı: Kırşehir

11 Şubat Çarşamba: Kastamonu

12 Şubat Perdşembe: Erdoğan Ankara'da olacak

13 Şubat Cuma: Sivas

14 Şubat Cumartesi: Sinop

15 Şubat Pazar: Samsun

16 Şubat Pazartesi: Başbakan Ankara'da.

17 Şubat Salı: Kırıkkale

