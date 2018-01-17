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Eğitim

Erdoğan'ın 'milli değil', 'ateist', 'solcu' dediği üniversiteler, QS araştırmasına göre dünyanın en iyileri arasında

Sıralamaya Türkiye'deki 186 üniversiteden sadece 10'u girebildi

17 Ocak 2018 09:55

QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nın verilerine göre dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’deki 186 üniversiteden sadece 10 üniversite girebildi.

Dünyaca ünlü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ilk kez Türkiye’deki üniversiteleri “alan bazlı” olarak dünya üniversiteleri ile karşılaştırdı.

Sıralama verilerine göre dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’deki 186 üniversiteden sadece 10 üniversite girebildi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk sırada yer aldığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “yerli ve milli değil” diyerek eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi ve “solcu, ateist ve terörist” olarak değerlendirdiği ODTÜ ilk beş üniversite arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki üniversitelerin “alan bazlı” olarak dünya üniversiteleri ile kıyaslanması için Londra merkezli derecelendirme kuruluşu QS ile anlaştı. Türk üniversitelerinin uluslararası rekabet edebildiği alanların tespitine yönelik değerlendirme yapan QS’in araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’deki 186 üniversite arasından yalnızca 52’si uluslararası alanda değerlendirmeye uygun bulunurken, yalnızca 10 üniversite rekabet edilebilir bulundu.

 

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