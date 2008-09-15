Erdoğan'ın MHP'yi kızdıran sözleri

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Erdoğan'ın dün Şişli ilçe kongresinde, ''MHP'nin camezulevvellini (tüm geçmiş) biliriz'' sözlerine sert cevap verdi.



Vural, ''MHP'ye bu yönlü laf atanlar çarpılmaya mahkumdur. Sayın Başbakana önce kendisinin aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz'' dedi.



Vural, Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve Karaman Milletvekili Hasan Çalış ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ''Türk Telekom Yardım Sandığı'' üzerinde bir takım oyunlar oynandığını savundu.



Basın açıklamasını okuyan Yılmaz Tankut, 1954 yılında kurulan ''PTT Yardım Sandığı''nda biriken 122,5 milyon YTL'nin sahibinin Telekom'un özeleştirilmesinden sonra ''Türk Telekomünikasyon A.Ş'' olarak gözüktüğünü bildirdi. Tankut, çalışanların paralarına hukuka aykırı olarak el konulduğunu, bu nedenle de konu hakkında Cumhuriyet sacılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da özelleştirme öncesinde çalışanların hakkını koruyan bir hukuki düzenleme olmasına rağmen, özelleştirme sonrasında bir yardım sandığının parasının vakfa dönüştürüldüğünü belirtti. Bu konuda hükümetin ihmali olduğunu öne süren Vural, ''Yönetim kurulu toplanmıştır ve sağlık sigortası olarak da davamına karar vermiştir. Daha sonra bu yönetim 122 trilyonu bu sağlık sigortası şeklinde değil bir vakfa dönüştürmüştür. Üstelik vakfın yönetim kurulu istediği zaman vakfı feshedip bu paraları kendi aralarında dağıtma hükmü de vakıf senedine konmuştur'' dedi.



Başbakanın iddiaları



Vural, basın toplantısında, dün Başbakan Erdoğan'ın partisinin Şişli ilçe kongresinde yaptığı konuşmada bir takım yolsuzluklardan bahsettiğini, banka paralarının Hazine hortumcularına aktığına yönelik geçmiş döneme ilişkin bir takım suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Oktay Vural, şöyle konuştu:



''Sayın Başbakan, 'MHP'nin camezulevvellini biliriz' demiştir... Biz kendisinin İstanbul Büyükşehir belediyesinde neler yaptıklarını biliyoruz. Kendi iktidarları döneminde hangi yolsuzluklara bulaştığını da biliyoruz. Kendisi hakkında rüşvet, irtikap, kalpazanlık suçuyla hakkındaki dosyayı gönderdiğini de biliyoruz. Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak Almanya'da, yurt dışında gurbetçilerimizin paralarını hortumlayanlarla nasıl beraber ve birlikte yürüdüğünü ve yol arkadaşlığı yaptığını da biliyoruz'' diye konuştu.



Böyle bir durumda olan bir siyasetçinin MHP'ye söyleyeceği bir sözünün olamayacağını ifade eden Vural, ''6 yıldır iktidardasın MHP'ye böyle yersiz, isnatsız iftiralarda bulunmanın bedelini ödeyeceksiniz. MHP'ye bu yönlü laf atanlar çarpılmaya mahkumdur. Sayın Başbakan önce kendisinin aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. İçi boşaltılan bankalara kredi verenlerin daha sonra kimin Bakanlar Kurulunda olduğunu önce millete açıklasınlar'' dedi.



MHP Grup Başkanvekili Vural, Başbakanın bu konuların üzerine gitmeyi çok istemesi halinde önce ''dokunulmazlığı'' kaldırmaktan işe başlayabileceğini bildirdi. Vural, şöyle devam etti:



''Mersin'de 20 Ekim 2002'de 'dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız' diyen Sayın Başbakana, sormak lazım: 6 yıldan bu yana neden dokunulmazlık zırhına bürünüyorsun?



Sayın Başbakan, belediyedeki tecrübeleri dikkate alarak AKP'li belediyelerin buluştuğu yolsuzlukların üstünü örtme gayreti içerisine girmiş olmasını da pek yadırgadığımızı söyleyemeyiz. 79 AKP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için dosya var. Onun için biran önce dokunulmazlıkların kaldırılarak temiz bir siyasetin önünü açmalarını tavsiye ediyoruz.



MHP, Allah'a şükür geçmişinden utanan, geçmişinde kara leke olan bir parti değildir. Geçmişimizle, yaptıklarımızla övünüyoruz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmamıştır. 6 yıldır iktidarda bulunanlarında bize yöneltebilecekleri hiç bir soru söz konusu değildir.



Başbakanın kongrede MHP'ye yönettiği eleştirileri aynen kendisine iade ediyorum. Bugün 'hortumları kestik' diyenler boru hattı döşediler. O boru hatlarına baksınlar. Nereden nerenin merkezinden geçiyor o bakımdan Başbakanlık makamlarını iş adamlarının talepleriyle, ihale pazarlıklarıyla, projeleriyle işgal edeceğine milletin sorunlarıyla ilgilensin.''



İşsizlik sorunu



Oktay Vural, Türkiye'de işsizliğin geçen yıla göre yine arttığını ifade ederek, ''Bugün Türkiye'de iş gücü işsizlik oranını dikkate aldığımızda kentteki işsizlik daha da artmaya devam etmektedir. Türkiye genelinde 2 milyon 237 bin kişiye yükselmiştir. Türkiye durgunluğa girmiştir. Ekonomi büyümesine rağmen işsiz oluşturmuştur'' dedi.



Uygulanan ekonomik politikaların işsizliği artırdığını savunan Vural, sözlerini, ''Bu da Türkiye'de Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ayşelerin nasıl işsiz kaldığını, yurt dışındaki Hansların, Georgeların nasıl iş sahibi olduğunu göstermektedir. AKP'nin uyguladığı ekonomi politikası Türk milletine hizmet etmemektedir. Yabancılara hizmet etmektedir'' diye tamamladı.



