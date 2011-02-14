-ERDOĞAN'IN MEVLİT KANDİLİ MESAJI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin, Hz. Muhammed'i ve O'nun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı, layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Kandillerin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin en başında yer almaktadır. Sevgili Peygamberimizin doğumuyla birlikte, insanlığın önünde aydınlık bir devir açılmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda da, O'nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu bakımdan Mevlit Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz. Tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim.'' -BEYOĞLU'NDA ''SEVGİ YÜRÜYÜŞÜ''- Bu arada Beyoğlu Belediyesi, Sevgililer Günü'nü, İstiklal Caddesinde ''Sevgi Yürüyüşü'' ve nostaljik aşk şarkılarıyla kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile müzisyenler ve vatandaşlar, İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Burada müzik eşliğinde hareket eden Belediye Başkanı Demircan ve gruptakiler, cadde boyunca ''Sevgi Yürüyüşü'' gerçekleştirerek, vatandaşlara çiçek dağıttı ve Sevgililer Günü'nü kutladı. Ardından, belediyenin davetlisi olarak gelen sanatçılar, ''Geçmişten Günümüze Aşk Şarkıları'' adlı konser verdi.