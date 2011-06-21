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Politika

ERDOĞAN'IN MAZBATASINI 2 MİLLETVEKİLİ ALDI İSTANBUL (A.A)

21 Haziran 2011 14:49

-ERDOĞAN'IN MAZBATASINI 2 MİLLETVEKİLİ ALDI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını onun adına AK Parti İstanbul milletvekilleri Mustafa Ataş ve Mehmet Doğan Kubat aldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kuruluna gelen Ataş ve Kubat, Başbakan Erdoğan'ın mazbatasını ve kendi mazbatalarını, İl Seçim Kurulu Başkanı Sabri Bayındır'dan teslim aldı. Mazbatayı aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kubat, ''Başbakanımız yoğunluğu sebebiyle ve Ankara'daki çalışmaları devam ettiği için buraya katılamadı. Mazbatasını almamız için Mustafa Ataş ve beni görevlendirdi. Biz de bu görevi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. 2003 seçiminde de bu mazbatayı alma görevi yine bizdeydi. Bu dönemde de biz aldık. Mutluyuz. Ülkemiz için inşallah hayırlı olur'' diye konuştu.

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