Erdoğan'ın masasında sürpriz isimler var!

T24

5 bin 559 dosyayı istedi

Sürpriz isimler

170 vekilin kafası karıştı

Listelerin verileceği 11 Nisan’a kadar bütün programlarını iptal eden Erdoğan, dün sabah saatlerinde AKP Genel Merkezi’ne gelerek 10 kurmayıyla yoğun bir değerlendirme yaptı.Erdoğan, makam odasının bulunduğu 8. kat yerine komisyon çalışmalarını özel olarak hazırlattığı 9. kattaki toplantı odasında yaptı. Toplantı sırasında 9. kata komisyonla ilgisi olmayan AKP'li yetkililer alınmadı. Aday belirleme komisyonunda Genel Başkan yardımcıları Abdülkadir Aksu, Ekrem Erdem, Haluk İpek, Genel Sekreter İdris Naim Şahin, Grup başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Nurettin Canikli, Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Ataş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin yer aldı. Gün boyu çalışmalarını sürdüren komisyon üyeleri, değerlendirmesi yapılan adayın bulunduğu ile göre değişiklik gösterdi. Erdoğan, bazı adayların değerlendirmesini yaparken, adayın bulunduğu ilde etkili olan bazı isimleri komisyon toplantısına davet etti.Milletvekili aday adayı listesi, AKP’ye başvuran 5 bin 599 dosyadan, temayül yoklamaları ve alt komisyonların yaptığı mülakatlar sonucu bin 100’e indirilerek, Erdoğan’ın başkanlığındaki komisyona sunulmuştu. Aday adaylarının çoğunun elenmesine rağmen Erdoğan’ın, partili yetkililerden, 5 bin 599 dosyanın tamamını 9. kata çıkarmalarını istediği öğrenildi. Üst komisyonun yaptığı aday belirleme kriterleri arasında üç farklı şirkete yaptırılan ve 107 bin kişinin katıldığı anketler, aday adaylarıyla mülakat sonuçları, temayül yoklamaları, milletvekilliği devam çizelgeleri ve faaliyet raporları bulunuyor.Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, eski ANAP lideri Ali Talip Özdemir, referandumun aktif destekçilerinden eski DP genel başkanı Süleyman Soylu ile ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Ramiz Ongun'un iktidar partisinden aday gösterileceği belirtiliyor.Milletvekili aday listelerinin açıklanmasına kısa bir süre kala AKP'nin sürpriz isimleri de belli olmaya başladı. İktidar partisi, ortalamanın altında oy aldığı Ege Bölgesi'nde "Menderes rüzgârı" estirmeyi hedefliyor.AKP’nin tüzüğüne göre üç dönem üst üste parlamentoya giren milletvekilinin, dördüncü dönemde ara vermesi gerekiyor. Erdoğan’ın “partinin geleceği için” bazı vekillerin ve ‘gençlerin’ liste dışı bırakılabileceğini söylemesi, iki dönemdir AKP’den Meclis’te olan 170 milletvekilinin aklını karıştırdı. Bu milletvekillerinden bazıları şunlar:Köksal Toptan, Ali Er, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Zeki Ergezen, Salih Kapusuz, Süleyman Çelebi, Osman Pepe, Zülfükar İzol, Necati Çetinkaya, Avni Doğan, Bülent Arınç, İsmail Özgün, Kemalettin Göktaş, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Abdullah Veli Seyda, Hüseyin Çelik, Ahmet Edip Uğur, Dengir Mir Mehmet Fırat, Ahmet İyimaya, Faruk Çelik, Mehmet Sağlam, Vecdi Gönül, Zeki Karabayır, Sadık Yakut, Ali Babacan, Atilla Koç, Beşir Atalay, Binali Yıldırım, Mustafa Ataş, Burhan Kuzu, Agah Kafkas, Bülent Gedikli, Nevzat Pakdil, Nihat Ergün, Nimet Çubukçu, Sami Güçlü, Cemal Kaya, Recep Akdağ, Nurettin Canikli, Egemen Bağış, Alaattin Büyükkaya, Faruk Koca, Faruk Nafız Özak, Hilmi Güler, Mehdi Eker, Nükhet Hotar, Hüsrev Kutlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Demir, Güldal Akşit, Mustafa Elitaş, Halide İncekara, Haluk İpek, Said Yazıcıoğlu, Murat Mercan, Hayati Yazıcı, Mehmet Aydın, Hüseyin Tanrıverdi, Ömer Çelik, İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Şaban Dişli, Şükrü Ayalan, Yaşar Yakış, Kemal Unakıtan, Taner Yıldız, Vahit Erdem, Vahit Kiler, Kürşad Tüzmen, Lokman Ayva, Vahit Kirişçi.Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay ve Burhan Kuzu’nun seçim bölgelerinin de değişebileceği konuşuluyor. Son kararı Erdoğan verecek.