“Erdoğan'ın Malatya mitingi için okullar tatil edildi, işçiler zorla getirildi”

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesinde meydanın boş kaldığını ve öğrenciler ile işçilerin alana zorla getirildiğini iddia etti. Kentteki toplu taşımanın saat 14.00 den itibaren ücretsiz taşıma yaptığını savunan Ağbaba, “Hadi bakalım MOTAŞ, yarın da bizim mitingimiz var. Bizim için de ücretsiz taşıma yap da görelim” dedi.

“İşçilere ‘eğer üç kişi getirmezsen seni işten atarım’ dediler”

CHP’nin milletvekili adayları Hulisi Porgalı, Soner Gökçe, Berna Karadaş ve Emin Dönmez ile birlikte esnaf ziyareti yapan Ağbaba, Akçadağ meydanında yaptığı konuşmada, Erodoğan’ın mitingi öncesi Malatya’daki bütün taşımalı okulların tatil edildiğini, araçlarla mitinge insan taşındığını belirterek şunları söyledi:

“Okul servislerinin tamamı miting için kullanıldı. Ayrıca Toplum Yararına Çalışma kapsamındaki asgari ücretli fakir fukara işçilere, ‘en az üç kişi getireceksin’ denerek baskı yapıldı. Asgari ücretli işçilere ‘eğer üç kişi getirmezsen seni işten atarım’ dediler. Bununla da yetinmediler, mülteci kampındaki tüm Suriyelileri mitinge zorla getirdiler. Valisi, kaymakamı, emniyeti, bütün kurumları miting için çalıştı. MOTAŞ saat ikiden sonra otobüsleri ücretsiz yaptı. Hadi bakalım MOTAŞ, yarın da bizim için yap.

“Yarın da bizim mitingimiz var, Muharrem İnce yarın Malatya’ya geliyor. Yarın da bizim için ücretsiz yap da görelim. Birkaç çağrıyı yapmak istiyorum ve Akçadağ’ın meydanından Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Bu afişleri sen cebinden mi yaptırıyorsun kardeşim? En az 2 milyonluk Erdoğan’ın miting afişlerini yaptırdın. O paralar CHP’li, Saadetli, İyi Partili, HDP’li herkesin cebinden çıkıyor. Bu para hırsızlıktır, sana haram olsun! İddia ile söylüyorum, bizim paramızla gazete ilanları veriliyor, milletvekili afişleri yapılıyor, kentin bütün meydanları süsleniyor. Böyle belediye başkanlığı olur mu?”

“İyi ki 794 yıllık Ulu Cami’yi, 5500 yıllık Arslantepe Höyüğü’nü biz yaptık demedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Malatya mitinginde yaptığı konuşmada “İnönü Üniversitesi’ni biz yaptık” demesini de eleştiren Ağbaba, “1975’te kurulan üniversiteyi biz yaptık diyor. İyi ki Battalgazi’deki 794 yıllık Ulu Cami’yi, 381 yıllık Kervansaray’ı, 5500 yıllık Arslantepe Höyüğü’nü biz yaptık demedi. Yaptığın bir şey varsa gel Akçadağ’da göster. İnsan bakınca utanıyor çamur içinde her yer. Avrasya Tüneli’ni konuşanlar, duble yolları anlatanlar, Akçadağ’ın halini konuşmuyor; kışın çamur, yazın toz. Gel bunu yap” diye konuştu.