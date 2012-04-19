Erdoğan'ın mal varlığı bir yılda 1 milyon 328 bin lira arttı

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık internet sitesi üzerinden yaptığı mal bildirimini 16 Haziran 2011 itibarıyla güncelledi. Buna göre Başbakan Erdoğan'ın 16 Haziran 2011 tarihi itibari ile taşınmaz malvarlığı olarak Güneysu-Dumankaya Köyü'nde 2 bin metrekare arsası bulunuyor.

Mal varlığı bildiriminde arsanın maliyeti ise 10 bin TL olarak gösterildi. Erdoğan'ın ayrıca banka hesaplarında 3 milyon 390 bin 384 TL'si bulunuyor.

Bu rakam 2010 yılı mal bildiriminde günümüz parası ile 2 milyon 366 bin 109 TL olarak yansıtılmıştı. Erdoğan'ın bankalarda ayrıca 25 bin Euro ve 119 bin 867 Doları bulunuyor.

Erdoğan'ın mal bildiriminde ayrıca alacak kısmında ise 500 bin TL alacağı görünüyor. Erdoğan'ın yeni mal varlığı beyanında bir başka dikkat çeken nokta ise, 2010 yılında yapılan beyanda yer alan 40 bin TL değerindeki Arnavutköy-Bolluca Köyü'nde bulunan 376 metrekare arsanın yeni beyanda olmaması oldu.