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Erdoğan'ın Lozan çıkışına Yunanistan Komünist Partis'inden açıklama

"Erdoğan'ın açıklamaları tehlikeli ve provokatif"

01 Ekim 2016 14:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar" sözleri tartışılırken, Yunanistan Kominist Partisi de konuya ilişkin açıklamada bulundu.  

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın açıklamaları için 'tehlikeli' ve 'provokatif' denilirken, Türkiye'nin Yunanistan'ın sınırları ve egemenlik hakları konusunda tartışma yaratmak istediği ve Ege Adaları'nın yönetimi konusunu bu sebeple açtığı belirtildi.


Açıklamada, Erdoğan'ın açıklamalarının özellikle şimdi yapıldığına işaret edilirken, Türkiye'nin bu açıklamalarla Kıbrıs meselesini de yönlendirmek istediği belirtildi. SoL'un aktardığı habere göre, Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO çerçevesinde ittifak olamayacağını, NATO'nun 'bölgede barış ve güvenlik' unsuru olmadığını vurguladı.

"Nato, Türkiye'nin saldırgan tutumlarını destekliyor"

Açıklamada NATO'nun Türkiye'nin 'saldırgan tasarımlarını engellemediği, tersine bunları desteklediği' bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'yla ilgili yaptığı açıklamaların ikili ilişkiler için ‘tehlikeli’ olduğunu belirtmişti. Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, Türk milletinin 2. Kurtuluş Savaşı'dır. Birileri Lozan Anlaşması'nı zafer diye yutturmaya çalışıyor. O masaya oturanlar Lozan'ın hakkını veremediler" ifadelerini kullanmıştı.


 

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