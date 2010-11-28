-ERDOĞAN'IN LİBYA ZİYARETİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya yapacağı ziyaret yarına ertelendi. Erdoğan'ın Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi tarafından kendisine önerilen İnsan Hakları Ödülü'nü almak için bu akşam saat 21.00'de başlayacağı Libya ziyareti, kendisine ödülü verecek olan 94 yaşındaki eski Cezayir Cumhurbaşkanı Ahmed Ben Bela'nın rahatsızlanması nedeniyle yarına ertelendi. Gezinin iptalinin gündeme geldiği, ancak Libya Başbakanı'nın, Başbakan Erdoğan'ı arayarak törene verdikleri önemi, bu nedenle özel uçak gönderilerek Ben Bela'nın törene gelmesinin sağlanacağını iletmesi üzerine, Erdoğan'ın Libya ziyareti için yola çıkış saatinin yarın 08.00'e ertelendiği öğrenildi. Aksi bir gelişme olması halinde gezinin iptal edileceği kaydedildi.