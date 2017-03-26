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Yaşam

Erdoğan'ın kuzeni hayatını kaybetti

Mehmet Aydoğan, İzmir'de tedavi görüyordu

26 Mart 2017 19:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halasının oğlu Mehmet Aydoğan, 2 ay önce böbrek nakli olduğu Ege Ünivresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 2 ay önce, Mehmet Aydoğan’a, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde oğlundan böbrek nakli yapıldı. Başarılı operasyonun ardından taburcu edilen Mehmet Aydoğan, birkaç gün önce yüksek ateş şikayetiyle tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Aydoğan, bu sabah saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, nakilden sonra kendisini hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Sağlık durumu gayet iyiydi bana Cumhurbaşkanımızla yaşadığı çocukluk anılarını, Kasımpaşa günlerini anlattı. Birkaç gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Bu sabah yoğun bakımda hayatını kaybetmiş. Cenaze, İstanbul’a gönderildi" dedi.

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