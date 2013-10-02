Erdoğan'ın kurbanlarını Kızılay kesecek



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3'ü Pakistan 'da, 3'ü Saraybosna'da ve 1'i de Yurt içinde belirlenecek bir bölgede kesilmek üzere Kızılay'a kurban vekaleti verdi.

Erdoğan'ın kurban hissesi karşılığı ödediği para Kızılay başkanı tarafından makbuza döküldü. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Ahmet Lütfü Akar 3 hisse karşılığı olan 900 TL karşılığında Saraybosna için kesilen makbuzu kameralara gösterdi. Akar ve heyeti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'la Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, "Kendisinden kurban vekaletini Türk Kızılay'ına vermesi arz ettik. Kendisi de kabul buyurdular. Toplam 7 hisse kurban bağışını Yurt içinde ve Yurt Dışında kesmek üzere verdiler "dedi.

Türk Kızılay'ı olarak Avrupa, Afrika ve Asya'da vekaletle kurban kesim kampanyası başlattıklarını hatırlatan Kızılay Başkanı Akar, kurban bedellerinin hisse karşılığı yurt içinde 575 Türk lirası, yurtdışında 300 Türk lirası olduğunu söyledi. Akar Yurtdışı bir hisse fiyatlarının hayvan daha ucuz olduğu için yurtiçine göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.