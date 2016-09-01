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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'ın "Külhanbeyi" dediği 'eli tespihli' başkomiser 'FETÖ'den tutuklandı

Komiser Recep Can Bitlis'in Hizan ilçesinde tutuklandı

01 Eylül 2016 16:29

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde yapılan aramada, bacak bacak üstüne atarak, elinde tespihle ofis çalışanlarına lahmacun siparişi veren dönemin başkomiseri Recep Can,  'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Can, savcılık sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.  Şüpheli Recep Can, mahkemedeki sorgunun ardından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 

Başkomiser Can hakkında daha önce de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı dinleme, resmi belgede sahtecilik, askeri casusluk, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından soruşturma yürütülmüştü.

 

Erdoğan "Külhanbeyi" diyerek tepki göstermişti

 

Polisin görüntülerinin internete düşmesinin ardından o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde tepki göstererek şöyle demişti: 

“Şu hale bakın. Yürütmenin mensubu bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde bacak bacak üstüne atacak, eline tespihi alacak külhanbeyi gibi. Bir de yemek ısmarlayacak bu nasıl bir iş. Bunu yapan yargı mensubunu seyir mi edeceğiz. Gereği neyse bunu yaparız.”

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LahmacunRecep CanBaşkomiserFETÖ soruşturması

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