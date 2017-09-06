Erdoğan'ın Kosova'da açılışını yaptığı okula Mehmetçik'ten destek

Enis Tabak / Mamuşa, 5 Eylül, (DHA) - Kosova\'da barış gücü olarak görevli Türk askeri, Kosova\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açılışını yaptığı Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerine eğitim desteğinde bulundu.

Kosova\'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görevli Türk askeri; sağlıktan, eğitime her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaptığı Anadolu İlköğretim Okulu\'na fotokopi makinesi ile teknik destekte bulundu.

Kosova\'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa\'daki Anadolu İlköğretim Okulu\'nu ziyaret eden Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı ve Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanı Kurmay Albay M. İhsan Tazavar; Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç ve Anadolu İlköğretim Okulunu Müdürü Milazim Mazrek tarafından karşılandı. Türk askerinin 1999 yılından bu yana Kosova halkının yanında olduğunun altını çizen Tavazar, Kosova\'nın geleceğinin genç nesillerin kaliteli yetişmelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç de, Mehmetçiğin her zaman Mamuşa halkının yanında olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin bağışladığı fotokopi makinesiyle, Türkçe ders kitapları ihtiyacı giderilecek.

Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü Milazim Mazrek de, bu yıl Kosova Eğitim Bakanlığı\'nın 6 ila 9 sınıf arası öğrencilere kitap dağıtımında bulunmayacağını hatırlatarak, Mehmetçiğin bağışladığı fotokopi makinesiyle ellerinde var olan ders kitaplarını çoğaltıp öğrencilerine dağıtacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

- M. İhsan TAVAZAR - Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı ve Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanı Kurmay Albay

- Arif BÜTÜÇ - Mamuşa Belediyesi Başkanı

- Milazim MAZREK - Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü