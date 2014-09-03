T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köşk'teki A Takımı şekillendi

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nda birlikte çalışacağı isimler belli oldu

03 Eylül 2014 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığında birlikte çalışacağı isimler netleşiyor. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, "büyükelçi" sıfatıyla Köşk'e geçerken, Yiğit Bulut ise Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığında da aynı görevini sürdürecek. Doğan, Cumhurbaşkanlığı'nda "büyükelçi" sıfatıyla görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı, Başbakanlık'ta olduğu gibi Lütfullah Göktaş oldu. Başbakanlık başmüşavirlerinden Aydın Ünal, Mustafa Varank, Savaş Şafak Barkçin ve Şenol Kazancı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki başdanışmaları arasında yer aldı.

 

Yiğit Bulut, Ekonomiden sorumlu Başdanışman

 

Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı olurken, Sefer Turan da Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Başdanışman görevinde bulunuyor.

Erdoğan'ın özel danışmanı Mücahit Arslan da, Cumhurbaşkanlığında resmi görev üstlenmeden özel danışman olarak çalışacak.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, "büyükelçi" sıfatıyla Köşk'e geçiyor. Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanması bekleniyor.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğancumhurbaşkanıekipyiğit bulutibrahim kalınlütfullah göktaşmustafa varank

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24