Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köşk'teki A Takımı şekillendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığında birlikte çalışacağı isimler netleşiyor. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, "büyükelçi" sıfatıyla Köşk'e geçerken, Yiğit Bulut ise Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığında da aynı görevini sürdürecek. Doğan, Cumhurbaşkanlığı'nda "büyükelçi" sıfatıyla görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı, Başbakanlık'ta olduğu gibi Lütfullah Göktaş oldu. Başbakanlık başmüşavirlerinden Aydın Ünal, Mustafa Varank, Savaş Şafak Barkçin ve Şenol Kazancı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki başdanışmaları arasında yer aldı.

Yiğit Bulut, Ekonomiden sorumlu Başdanışman

Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı olurken, Sefer Turan da Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Başdanışman görevinde bulunuyor.

Erdoğan'ın özel danışmanı Mücahit Arslan da, Cumhurbaşkanlığında resmi görev üstlenmeden özel danışman olarak çalışacak.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, "büyükelçi" sıfatıyla Köşk'e geçiyor. Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanması bekleniyor.