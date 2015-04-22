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Erdoğan'ın korumaları için Çanakkale'de öğrenci yurdu boşaltıldı

Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, korumalar konaklayacak gerekçesiyle hafta sonu için evlerine gönderildi

22 Nisan 2015 23:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çanakkale Savaşı'nın 100.yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak için kente gelecek olması üzerine, Çanakkale'de sıkıyönetim ilan edildi.

23-24-25 Nisan tarihlerinde şehirdeki hemen hemen tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, Çanakkale halkına da kişisel arabalarını değil toplu taşıma araçlarını kullanması duyurusu yapıldı.

Erdoğan'ın kenti ziyareti kapsamında alınan önlemlerden bir diğeri de, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci yurtlarının boşaltılması oldu. Lisenin kız ve erkek öğrenci yurtları, Erdoğan'ın korumalarının konaklayacağı gerekçesiyle boşaltıldı ve yatılı öğrencilerin hepsi evlerine gönderildi. Yurtların boşaltılması için valiliğin okula yazı gönderdiği kaydedildi. 

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