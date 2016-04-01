"Erdoğan'ın korumaları Emre Uslu'yu darp etti"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington’da düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşma sırasında dışarıda protesto gösterileri vardı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kırmızı bültenle aranan eski Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu da Brookings Enstitüsü önünde ortaya çıktı.

AP ajansı, Uslu’nun davetliler listesinde olduğu halde, katılımının güvenlik tarafından engellendiğini ve bu esnada yaşanan arbede sırasında sol bacağının kanadığını bildirdi. Uslu ise kişisel Twitter hesabından Erdoğan’ın korumalarının kendisine saldırdığı iddiasına ilişkin fotoğraf paylaştı.

Selam Tevhid soruşturmasında usulsüzlük iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Fethullah Gülen ve Emre Uslu’nun da bulunduğu 122 kişi hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz kasım ayında kabul edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen ve Uslu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmetti.