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Erdoğan'ın konvoyuna 'el kol hareketi yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı!

Diş hekimi Deniz Demirci, Erdoğan'ın konvoyuna el kol hareketi işareti yaptığı iddiasıyla koruma polislerince karakola götürüldü

22 Mart 2015 01:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninden sonra Denizli Valiliği'ne gittiği sırada Doktorlar Caddesi'nden geçerken diş hekimi Deniz Demirci, el kol hareketi işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Deniz Demirci, cumhurbaşkanı koruma polislerince Çınar Polis Merkezi'ne götürüldü.
 
Gözaltının duyulmasının ardından Denizli Barosu bir avukat görevlendirdi. Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa Akyol, polis merkezine giderek olayla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarının telefonla ulaştığı Deniz Demirci, el kol hareketi yapmadığını belirterek, "Muayene yaptığım sırada polisler gelerek beni gözaltına aldı" dedi.


 
Diş hekimi serbest kaldı


 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Denizli ziyaretinde konvoy geçişi sırasında el kol hareketi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Diş Hekimi Deniz Demirci, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra muayenesine dönen Demirci, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı yoldan geçerken ben de herkes gibi konvoya bakıyordum. Bu sırada bir koruma bana işaret yaptı. 10 dakika sonrada 6 kişilik koruma ekibi hastamı muayene ederken beni doktor önlüğümle gözaltına alarak karakola götürdü. O kadar sevenim varmış ki; kısa süre de Denizli hareketlendi. Verdiğim ifadede de belirttiğim gibi, el kol hareketi yapmadım. Zaten o kadar keskin nişancı içerisinde o hareketi yapsam şu an burada olmazdım. Ben bir bayanım, bir bayana o hareket yakışmaz. Savcılık talimatıyla serbest bırakıldım" dedi.

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