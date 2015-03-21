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Denizli'de Erdoğan önlemi: 20 gözaltı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi Denizil'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 20 kişi gözaltına alındı

21 Mart 2015 18:30

Çanakkale'de savaşan Bigali Mehmet Çavuş, Kınalı Hasan ve hemşire Safiye Hüseyin Elbi kıyafetlerini giyerek kentte dolaşan üç kişinin da aralarında olduğu Türkiye Gençlik Birliği üyesi 20 kişi Bursa Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne yürürken kimlik tespiti gerekçesiyle gözaltına alındı ve Kınıklı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan S.O., C.S., U.B., M.A., A.S., C.B., A.Y., M.E., N.K., Ö.S., K.İ. polis merkezinde bekletiliyor.

TGB Denizli Temsilciliği'nden yapılan açıklamada Tayyip Erdoğan'ın her mitingi öncesi gözaltına alınan TGB'lilerin bu defa sokağa Çanakkale Kahramanları olarak çıktıkları belirtip, "Denizli'ye onlarca kolluk kuvveti, koruma araçlarıyla gelen Tayyip Erdoğan 100 yıl önce Çanakkale'ye çıkarma yapmaya çalışan zırhlılarla aynı cephededir. Dün o zırhlıların karşısına çıkan Kınalı Hasanlar, Seyit Onbaşılar bugün de tereddüt etmeden karşılarına çıkacaktır" denildi.

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