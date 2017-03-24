Erdoğan'ın konuşması uzadı; 'Vatanım Sensin' izleyicisi isyan etti

Kanal D’de yayımlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi, bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk ve Kanal D'nin özel yayınında gündemdeki konular ve referandumla ilgili konuşması nedeniyle geç başladı.

Kanal D’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dizinin saat 21.00’da başlayacağı paylaşılmıştı. Ancak söylenen saatte dizinin başlamaması ve o saatlerde Kanal D ekranlarında Erdoğan’ın konuşmasının yayımlanması çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte Kanal D tarafından yapılan paylaşım ve üzerine gelen tepkilerden bazıları: