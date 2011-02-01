-ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SURİYE MEDYASINDA ŞAM (A.A) - 01.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı, Mısır'daki olaylara geniş yer verdiği konuşması Suriye medyasında yer aldı. Resmi haber ajansı SANA, konuşmaya ilişkin haberinde, Erdoğan'ın ''Türkiye zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır'' ifadesine yer vererek, ''Türkiye'nin komşusu olan ülkeleri önemsediği, onlar için istikrar, refah ve özgürlük temenni ettiği ve bu yönde çaba harcadığı'' yönünde konuştuğunu belirtti. Erdoğan'ın, Mısır'daki sorunların en kısa sürede çözülmesi temennisinde bulunduğu ifade edilen haberde, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Başbakanı, bölge halkları için istikrar istemeyenlerin hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi. Mısır'daki sorunların en kısa zamanda sona ermesini temenni eden Erdoğan, bunun ancak Mısır halkının isteklerine cevap vermekle olabileceğini söyledi.'' Champress internet sitesi ise konuşmayı, ''Türk Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e halkın çığlıklarına kulak vermesi ve yeni bir reform dönemini müjdelemesi uyarısında bulundu'' başlığıyla duyurdu. Haberde ''Türkiye'nin nihayet Mısır krizine ilişkin sessizliğini bozduğu ve Başbakan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya ağırlık verdiği'' belirtildi. Erdoğan'ın Hüsnü Mübarek'e ''Güvenlik ve istikrarı kurmak için halkın taleplerini dinlemek zorundasın'', göstericilere ise, ''Herkes özgürlük için dövüşme hakkına sahiptir ancak şiddet uygulamadan'' dediği kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin İslam dünyasındaki tek demokratik ülke olduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın konuşması, Suriye'de yayın yapan televizyon kanallarının haber bültenlerinde de yer aldı.