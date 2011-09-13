T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ın konuşması ilgiyle bekleniyor ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 17:26

-Erdoğan'ın konuşması ilgiyle bekleniyor ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Kuzey Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'deki temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahire'deki temasları çerçevesinde yapacağı ikili görüşmelerin yanı sıra yapacağı konuşmalar da ilgiyle bekleniyor.  Programı kapsamında Meçhul Asker Anıtı ve Türk Şehitliği'ne çelenk koyan Erdoğan, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve Mısır Müftüsü Dr. Ali Cuma ile Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile biraraya geldi.  Başbakan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile baş başa görüşmesinin ardından Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi açılış oturumunda konseye hitap edecek. Başbakan Erdoğan, Mısır Başbakanı İsam Şeref ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi''nin kurulmasına ilişkin bildirgeyi imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.  Ziyareti sırasında Mısır kamuoyunun yanı sıra tüm dünyaya mesajlar vermesi beklenen Erdoğan'ın, bu çerçevede Kahire Üniversitesi Uluslararası Hukuk Forumu'nun ev sahipliğinde Opera Binası'nda yapacağı konuşma da dikkatle takip edilecek. Erdoğan'ın, Mısır ve uluslararası kamuoyuna sesleneceği konuşmasında Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular, İsrail-Filistin meselesi gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor.  ABD Başkanı Barack Obama da 2009 yılında göreve başlamasının hemen ardından gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde İslam dünyasına yönelik mesajlarını Kahire Üniversitesinde yaptığı konuşmada vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24