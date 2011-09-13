-Erdoğan'ın konuşması ilgiyle bekleniyor ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Kuzey Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'deki temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahire'deki temasları çerçevesinde yapacağı ikili görüşmelerin yanı sıra yapacağı konuşmalar da ilgiyle bekleniyor. Programı kapsamında Meçhul Asker Anıtı ve Türk Şehitliği'ne çelenk koyan Erdoğan, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve Mısır Müftüsü Dr. Ali Cuma ile Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile biraraya geldi. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile baş başa görüşmesinin ardından Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi açılış oturumunda konseye hitap edecek. Başbakan Erdoğan, Mısır Başbakanı İsam Şeref ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi''nin kurulmasına ilişkin bildirgeyi imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ziyareti sırasında Mısır kamuoyunun yanı sıra tüm dünyaya mesajlar vermesi beklenen Erdoğan'ın, bu çerçevede Kahire Üniversitesi Uluslararası Hukuk Forumu'nun ev sahipliğinde Opera Binası'nda yapacağı konuşma da dikkatle takip edilecek. Erdoğan'ın, Mısır ve uluslararası kamuoyuna sesleneceği konuşmasında Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular, İsrail-Filistin meselesi gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama da 2009 yılında göreve başlamasının hemen ardından gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde İslam dünyasına yönelik mesajlarını Kahire Üniversitesinde yaptığı konuşmada vermişti.