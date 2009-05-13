Erdoğan'ın konuşması Baykal'ı memnun etti

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorun çözülmeden Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından yana olmadığını tekrarlarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bakü'de yaptığı bu yöndeki açıklamaları "mutluluk verici" olarak nitelendirdi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Deniz Baykal'ın başkanlığında toplandı.



Alınan bilgiye göre, toplantıda Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri, Başbakan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve Anayasa değişikliği gibi gündemdeki konular değerlendirildi.



Baykal, Türkiye'nin Ermenistan sınırının açılmasına ilişkin değerlendirmelere dikkati çekerek, "Sınırın ancak Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkması halinde açılabileceği" görüşünü tekrarladı.



Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine de değinen Baykal, Hükümet'in bir süredir Ermenistan'a sıcak mesajlar verdiği, hatta sınırın açılabileceğini ima ettiği değerlendirmesinde bulundu.



Sınırın kapatılma nedeninin Azerbaycan topraklarının işgali olduğunu ifade eden Baykal, bu durumun ortadan kalkması halinde sınırın açılabileceğini kaydetti.



Deniz Baykal, "Biz her zaman, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorun çözülmeden sınırın açılmaması gerektiğini söyledik. Sayın Başbakan'ın bu noktaya gelmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.



Baykal, gelinen noktada CHP'nin yürüttüğü ileri muhalefetin de etkili olduğunu dile getirdi.



Anayasa değişikliği konusuna da değinin Baykal, değişikliğin kapsamı ve niteliği konusunda somut bir açıklama yapılmamasına karşın, Hükümet'in değişikliğin gerekliliğini vurgulayarak bu yönde bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığını savundu.



Anayasa değişikliği ile yargının siyasallaştırılmasının ve Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini ileri süren Baykal, bu nitelikteki bir değişikliğe karşı olacaklarını yineledi.



Baykal, "Kürt sorununun çözümünde tarihi fırsat" şeklindeki değerlendirmelere de değinerek, bu fırsatın ne olduğu konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.



CHP'nin hiçbir sorunun çözümünde engelleyici olmayacağını belirten Baykal, ancak çözüm önerisinin ne olduğunun açıkça ortaya konulmasını istedi.



Baykal, toplantıda "Deniz Feneri" soruşturmasına da değinerek CHP'nin konunun takipçisi olmayı sürdüreceğini ifade etti. (AA)

