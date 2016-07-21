Erdoğan'ın konakladığı otele saldırıyı yöneten tümgeneral tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda helikopterden operasyonu yönettiği tespit edilen Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik operasyonu yönettiği belirlenen Tümgeneral Sönmezateş, polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ankara'dan Muğla'ya getirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sönmezateş, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Hakim karşısına çıkan Sönmezateş, hakkında tutuklama kararı verildi.
Yoğun güvenlik önlemi altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmezateş, daha sonra İzmir'deki cezaevine götürüldü.