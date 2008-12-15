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Yaşam

Erdoğan'ın kızı Sümeyye de hacı oldu

Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, amcasıyla beraber hac görevini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

15 Aralık 2008 02:00

Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, amcasıyla beraber hac görevini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.  Erdoğan çifti akşam kızlarını ziyaret etti.

Kafiledekiler, ilk kez hacca giden Sümeyye Erdoğan’ın Başbakan’ın kızı olduğunu havalimanında öğrendi. Suudi Arabistan Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a gelen Sümeyye Erdoğan, diğer yolcularla birlikte pasaport kontrolünden geçti.
Sümeyye Erdoğan, yetkililerin kendisini VIP Salonu’ndan çıkarma teklifini önce geri çevirdi, ancak bagajlarının gecikmesi ve basının ilgisi üzerine VIP’i kullandı. Erdoğan’ın bagajları da görevlilerce alındı.
“Sosyetenin tur şirketi” olarak bilinen Eman Tur’la hacca giden Erdoğan’ın, Başbakan’ın mahiyetinde olduğunda veya valilikten izin alarak VIP’i kullanabileceği öğrenildi.

Başbakan'dan ziyaret

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün amcası Mustafa Erdoğan’ında bulunduğu grupla Medine’den Türkiye’ye dönen kızları Sümeyye Erdoğan’ı akşam saatlerinde ziyaret etti.
“Ata” uçağıyla İstanbul’a gelen Başbakan Erdoğan, kızı Esra Albayrak’ın Çamlıca’daki evine gitti. Yaklaşık 3 saat burada kalan Erdoğan ve eşi, aynı uçakla Ankara’ya hareket etti.

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