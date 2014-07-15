Erdoğan'ın kızı: Ben her zaman eylemlere katıldım, İsrail'in ayağını denk almasını ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen Filistin'e yönelik saldırıları protesto eden bir grup kadın içinde yer aldı. Albayrak, "Tez zamanda inşallah İsrail'in ayağını denk almasını ümit ediyorum" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne toplanan bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik ırkçı sözleriyle gündeme gelen kadın milletvekili Ayelet Shaked'i protesto etti. Çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu gruba Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da destek verdi.

Boyunlarına Filistin'e özgü puşi bağlayan kadınlar, ellerinde "Kurşunlar Filistinlilere değil, insanlığımıza", "Filistinli analar mücahit doğururlar" yazılı pankartlarla İsrailli milletvekili Ayelet Shaked'in Adolf Hitler'e benzetilmiş fotoğraflarıyla İsrail'i protesto etti. Eylemde, Filistinlilerin öldürülmesi canlandırıldı.

"İsrail'in ayağını denk almasını ümit ediyorum"

İsrail'in saldırılarını sert bir dille eleştiren Esra Albayrak, "Söylenecek bir şey yok. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Tez zamanda inşallah İsrail'in ayağını denk almasını ümit ediyorum. Bu gerçekten sürdürülebilir bir şey değil. Ben bir anne olarak olaylara baktığım zaman yaşananlar dayanılır gibi değil. Aslında İslam dünyasının bütününde böyle bir sıkıntı var. Filistin'de bir hayat tarzı haline gelmiş, bir hapishane haline getirilmiş Gazze'den söz ediyoruz. Umut ediyorum bu süreç daha fazla uzamadan son bulur. Biz de burada sadece sivil bir tepki de bulunmak için buradayız. Sessiz kalmak istemiyoruz" diye konuştu.

"Ben her zaman eylemlere katıldım"

Siyasetçilerin bu konuda aktif rol oynaması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Ben her zaman eylemelere katıldım. Yapabildiğim şeylerden bir tanesi bu. Onun dışında tabi ki akademinin yapması gereken, siyasetçilerimizin seslendirmesi gereken daha farklı şeyler olmalı. Bunlar fiili eylemlere de dönmeli. Artık dünyada keyfi işbirlikleri olmamalı diye düşünüyorum" dedi.

Albayrak, İsrailli Irkçı Vekili Eleştirdi

Ayelet Shaked'in sözlerini bir kadın olarak kabullenemediğini ifade eden Albayrak, "Böyle bir kin, nefret ve öfkeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir anne olarak bir kişiden şahsen nefret edersiniz ama böyle küllen nesil kurutmaya, etnik soykırıma adeta bir davetiye çıkarmak bir kadına asla yakıştıramadığım, yadırgadığım bir durum" diye konuştu.

Grup adına basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyesi bir kadın, "Nefret söylemleriyle Filistinli kadın ve çocuklara yönelik katliam ve soykırım çağrıları devam ettiği müddetçe KADEM olarak bu zulme sessiz kalmayacağımızı ve ortak olmayacağımızı bildiriyor. Tüm kamuoyunu Filistin'de yaşanan katliam konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, İsrail Konsolosluğu önüne "Bayan Hitler Ayelet Shaked" yazılı olduğu siyah çelengi bıraktı.