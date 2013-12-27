Başbakan'ın kızı Esra Albayrak: Hiçbir cemaatin taassubu içerisinde mücadele edilmemeli

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nce (KİHLMEZDER) düzenlenen "İmam Hatip Nesli Yetişiyor, Kardeşlikte Buluşuyor" adlı programda konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, özgür düşünceye atıfta bulunarak "hiçbir cemaatin taassubu içerisinde değil, sadece ümmetin menfaati için mücadele edilmeli" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın kızı Esra Albayrak, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nce (KİHLMEZDER) düzenlenen "İmam Hatip Nesli Yetişiyor, Kardeşlikte Buluşuyor" adlı programda yaptığı konuşmada, imam hatipli olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

İmam hatipli olmanın zora talip olmak olduğunu ifade eden Albayrak, "Şikayet etmedik. Aksine bunu bir fırsat olarak değerlendirdik. Zira şunu biliyoruz ki, ayakları hakikat üzerine sabit olmayanların imtihanı bizimkinden daha zordu" dedi.

Geçen yüzyılın kolay bir yüzyıl olmadığını anlatan Albayrak, günümüzde yakın tarihin çok çabuk unutulduğuna dikkati çekerek, kendisi ve kardeşlerini imam hatip okullarına gönderen ailesine teşekkür etti.

Albayrak, imam hatiplilerin her zaman dar bir çizgiye sıkıştırılmak istendiğine vurgu yaparak, "İmam hatibin hikayesinin hiçbir zaman tam olarak anlaşılabildiğine inanmıyorum. Bana sorarsanız, imam hatibin hikayesi belki de Türkiye 'nin en gerçek, en demokratik hikayelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

'Bugüne kadar yaşanan hikayeler biz çocukken konuşulmuş kalsın'

İmam hatip okullarından mezun olan öğrencilerin hikayelerinden örnekler veren Albayrak, "Ne olursa olsun diplomamda 'imam hatipli' yazacak" diyen arkadaşları da olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstiyorum ki çocuğum; bilmiyorum artık film mi çeker, bilmiyorum uzay üssünde bir bilimsel buluşa mı imza atar... Ama kafası bunlarla uğraşmasın. 'Bu memlekete ben ne katarım'ın kavgasını versin. İstiyorum ki, bugüne kadar yaşanan hikayeler biz çocukken konuşulmuş kalsın. Neden bizden sonraki nesillerin de kaderi olsun."

Katılımcılara, kısır tartışmalarla kendilerini sınırlamamaları tavsiyesinde bulunan Albayrak, insani yaşamanın mümkün olacağı bir Türkiye'nin inşası için en iyi şekilde değerlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Sizler klişe düşünmek zorunda değilsiniz. Daha özgür düşünebilirsiniz. Belki de hedefiniz hep Allah'ın rızasına hizmet etmek, ümmetin rızasına hizmet etmek, hiçbir cemaatin taassubu içerisinde değil, sadece ümmetin geleceği için, menfaati için mücadele etmek olmalı. Bunun, imam hatip mezunlarının damarında olan bir şey olduğunun farkındayım. Görüştüğüm bütün imam hatiplilerde bu vardır" şeklinde konuştu.