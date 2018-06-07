T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI (1)

* Mahkeme, CHP Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi

07 Haziran 2018 19:12

* Mahkeme, CHP Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para  yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan\'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.
Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahkeme CHP Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ErdoğanHaber Yüksel KOÇDHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanı ErdoğanınMan AdasındakiErdoğan KılıçdaroğluMahkeme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24