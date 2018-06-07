 ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI (1)

* Mahkeme, CHP Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan\'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.