"Erdoğan'ın, kendisi Lozan'ı uygulamıyor"

MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan gezisi sırasında gündeme gelen Lozan tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlaşmanın hangi kısmının güncellenmesini istediğini açıklaması gerektiğini söyleyen Halaçoğlu, “Lozan’a göre, İstanbul ilçeleri dışında herhangi bir yerde metropolit ataması yapılamayacağına dikkat çeken Halaçoğlu, “Bursa, İzmir, Isparta ve Kütahya’ya metropolit ataması yaptı, Lozan’ı kendisi deliyor, kendisi uygulamıyor. Daha doğrusu aleyhimize olan kısmını uyguluyor” diye konuştu.

Ege’de bulunan 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına da değinen Halaçoğlu’nun Lozan Antlaşması tartışmasına ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Lozan’ı kendisi uygulamıyor”

“Bir defa Lozan’ı kendisi uygulamıyor. Lozan’a göre, İstanbul ilçeleri dışında herhangi bir yerde metropolit ataması yapılamaz. Bursa, İzmir, Isparta ve Kütahya’ya metropolit ataması yaptı, Lozan’a göre böyle atama yapılamaz. Lozan’ı kendisi deliyor, kendisi uygulamıyor. Daha doğrusu aleyhimize olan kısmını uyguluyor. Uygulamaması gereken şeyi uyguluyor. Lozan’ın değiştirilmesini hangi sebeple ne diye istiyor.”

“18 ada işgal edilmiş ona ses çıkarmıyor”

“18 tane ada işgal edilmiş ona ses çıkarmıyor. Adamlar da diyor ki; Lozan’ın güncelleştirmeye gerek yok diyor. Neyi güncelleştireceğini önce bir açıklasın da bilelim.

Lozan’ı tartışmaya açmanın bir gereği yok. Şu an bir sıkıntımız yok ki? Lozan’ı uygulamamaktan dolayı şöyle bir sıkıntı var. Kendimiz uygulamadık bir, ikincisi de Yunanistan’ın uygulamadığı şu, adaları silahlandıramaz, silahlandırıyor. Batı Trakya Türklerinin müftülerini kendileri seçtirmesi gerekirken seçtirmiyor. Ama biz Türkiye olarak burada tam tersini yapıyoruz. 60 tane kilise açtık, nüfus olmamasına rağmen, nüfus olsa açsanız, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirsin diye. Ama hiç nüfusu olmayan yerde kilise açıyor başpapaz atıyor. Bursa da Kütahya’da gayrimüslim nüfusu mu var ki?

“Atina’da Fethiye camiini açtıramadı”

“Atina’da Fethiye Camini bile açtıramadı. Rodos’ta Süleymaniyecamii sadece bayramdan bayrama açılıyor. Müze gibi ama gezilemiyor üstelik. Lozan’dan rahatsız oluyor herhalde Lozan’da ne istiyor, ne eksik bizim açımızdan.”