Erdoğan'ın katıldığı kongrede Gül'e mesaj: Bay Kemal'in kayığı, binmez adamın ayığı

Yozgat'ta parti il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek veren AKP’liler, “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı" pankartı açtı.

Sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti. AKP’nin kurucularından Abdullah Gül de attığı ‘tweet’ mesajında yasanın muğlak dilinin düzeltilmesi gerektiğini söylemişti. AKP’nin kurucularından Bülent Arınç da mesaja ‘tweet’i ‘reteweet‘leyerek destek vermişti.

Erdoğan da bu eleştirilerin üzerine “Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz” demişti. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin Yozgat’taki il kongresine katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye çok sayıda AKP’li vardı. Partinin gençlik kolları da açtığı pankartta "Bay Kemal'in kayığı binmez adamın ayığı" yazdı.