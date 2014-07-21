Erdoğan'ın katıldığı iftardaki sigara görüntüsü TRT'yi yaktı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın katıldığı iftar yemeğinde ekrana yansıyan 4 saniyelik sigara içme görüntüsü TRT'ye ceza getirdi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre; TRT, Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğini yayınlarken bir sürprizle karşılaştı. Erdoğan’ın konuşmasını 26 dakika boyunca canlı veren TRT Haber ’in yayını sırasında yemeğin üstüne sigara keyfi yapan bir yurttaşın 4 saniyelik görüntüsü takılınca, RTÜK tarafından 77 bin TL’lik para cezasına çarptırıldı.



TRT’nin, cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan , Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’a ayırdığı süreler, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) sık sık tartışma konusu oluyordu. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı toplantıda TRT’nin 4 kanalı, Erdoğan’ı canlı yayınlarken aynı saatlerdeki CHP grup toplantısına zaman ayırma gereği duymamıştı. Bunun üzerine harekete geçen RTÜK’ün muhalefet kontenjanından seçilen üyeleri, 3 cumhurbaşkanı adayına ayrılan süreleri mercek altına almıştı. Üyeler, TRT’nin yayın sürelerine ilişkin bir rapor hazırlayarak Üst Kurul’a sunmuştu.



Raporda, örneğin 3 Temmuz’da TRT Türk’ün Erdoğan’a 30 dakika ayırırken diğer iki adayı yayınlarına hiç almadığı belirtilmiş, 4 Temmuz yayınlarında ise TRT Türk’ün Erdoğan’a 1 saat 20 saniye, İhsanoğlu’na bir dakika ayırdığını, Demirtaş’a ise yayınlarda hiç yer vermediği vurgulanmıştı.



TRT Haber televizyonu, Başbakan Erdoğan ’ın katılımıyla 29 Haziran’da gerçekleştirilen iftar yemeğine canlı olarak bağlandı. 21.50’de başlayan canlı yayın, 22.16’ya kadar aralıksız 26 dakika sürdü. Yayın normal akışında sürerken orucunu açan yurttaşlar da Erdoğan’ı dinlemeye koyuldu. Sık sık Erdoğan’a odaklanan kamera, bir ara kendisini dinleyen kalabalığı görüntülemeye başladı. Kamera hareket ederken iftarını açtıktan sonra sigara yakan bir kişi görüntüye takıldı. Onlarca kişinin arasındaki küçük ayrıntı yaklaşık 4 saniye ekranda kaldı.



İşte bu görüntü, RTÜK’ün radarına takıldı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından hazırlanan raporda, ekranda yer alan sigara görüntüsünü, teknik açıdan izleyicilerin algılamayacağı hale getirilmesi mümkün olduğu halde, herhangi bir kapatma, maskeleme, montajlama ya da mozaikleme yöntemine başvurulmadığı ve bu görüntünün olduğu gibi açık bir şekilde yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.



Uzman raporunda, bu gerekçelerle kanalın Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa uyarınca cezalandırılması gerektiği ifade edildi. Dairenin raporunu değerlendiren Üst Kurul, oy çokluğuyla ihlal kararı verdi ve TRT’ye 77 bin TL’lik ceza kesildi.