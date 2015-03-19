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Yaşam

Erdoğan'ın karton maketine güvenlik koruması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı da Erdoğan'ın maketiyle fotoğraf çektiren isimler arasında yer aldı

19 Mart 2015 23:42

Ankara'da bugün açılışı yapılan Rize Günleri etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi de sergilenmeye başlandı. Erdoğan'ın maketinin çevresinde güvenlik önlemi alan görevliler, vatandaşların makete dokunarak, fotoğraf çektirmelerini yasakladı. Etkinliklerin açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı da maket ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsmail Serçe’nin Zaman’da yer alan haberine göre, Rize Günleri etkinliğinin açılışında Bakan Faruk Çelik ve eski bakan Hayati Yazıcı'nın yanı sıra TBMM eski Başkanı Köksal Toptan da hazır bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtımda; Rizeli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde büyük bir maketi yer aldı.

Çok sayıda vatandaş Tayyip Erdoğan'ın maketiyle birlikte fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ancak çevresinde önlem alan görevliler Erdoğan'ın maketine dokunarak fotoğraf çektirilmesine izin vermedi. Dokunmak isteyenler ise görevlilerin müdahalesi ile engellendi. Çevredekiler ise görevlilerin bu tutumu karşısında şaşkınlık yaşadı. Etkinlikte görev alan bazı polislerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin önünde poz vermesi dikkat çekti.

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