Erdoğan'ın kaldığı otelin mimarı, ailesi 1915'te sürgüne gönderilen bir Ermeni

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO 4. Güvenlik Zirvesi’ne katılmak için gittiği ABD’de kaldığı St. Regis Oteli, ailesi 1915'te Tehcir Kanunu’yla sürgüne gönderilen Ermeniler arasında yer alan Afyonlu mimar Mihran Mesrobian'ın eseri olduğu ortaya çıktı.

Odatv’de yer alan haber göre, Mesrobian’ın 1920’lerde ABD'nin en ünlü mimarı olduğu, Calvert Manor, St Regis Washington, Sedwicks Gardens, D.C, Marriot Wardman Park gibi yapıların mimarlığını yaptığı da öğrenildi.

Mesrobian’ın Birinci Dünya Savaşı’nda askere alındığı, Çanakkale, Suriye ve Filistin cephelerinde görev yaptığı, savaşın sonunda döndüğünde ise ailesini bulamadığı belirtildi.

Afyon’un en varlıklı tüccarları olarak bilinen Mesrobian ailesinin Afyon’dan gönderilip mal varlıklarına el konulması üzerine, Mihran Mesrobian 1921’de ABD’ye göç etti.

Mihran Mesrobian, 5. Mehmet’in padişahlığı döneminde, saray mimarı olarak görev yaptı ve Osmanlı Sarayı’nda restorasyon çalışmalarına katıldı.