T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erdoğan'ın kaldığı otelin mimarı, ailesi 1915'te sürgüne gönderilen bir Ermeni

Misrobian Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Suriye ve Filistin cephelerinde savaştı

01 Nisan 2016 12:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO 4. Güvenlik Zirvesi’ne katılmak için gittiği ABD’de kaldığı St. Regis Oteli, ailesi 1915'te Tehcir Kanunu’yla sürgüne gönderilen Ermeniler arasında yer alan Afyonlu mimar Mihran Mesrobian'ın eseri olduğu ortaya çıktı.

Odatv’de yer alan haber göre, Mesrobian’ın 1920’lerde ABD'nin en ünlü mimarı olduğu, Calvert Manor, St Regis Washington, Sedwicks Gardens, D.C, Marriot Wardman Park gibi yapıların mimarlığını yaptığı da öğrenildi.

Mesrobian’ın Birinci Dünya Savaşı’nda  askere alındığı, Çanakkale, Suriye ve Filistin cephelerinde görev yaptığı, savaşın sonunda döndüğünde ise ailesini bulamadığı belirtildi.

Afyon’un en varlıklı tüccarları olarak bilinen Mesrobian ailesinin Afyon’dan gönderilip mal varlıklarına el konulması üzerine, Mihran Mesrobian 1921’de ABD’ye göç etti.

Mihran Mesrobian'ın Osmanlı ordusundaki kaydıMihran Mesrobian, 5. Mehmet’in padişahlığı döneminde, saray mimarı olarak görev yaptı ve Osmanlı Sarayı’nda restorasyon çalışmalarına katıldı.

Misrobian'ın savaştaki başarıları nedeniyle Almanya ve Osmanlı'dan aldığı madalyalar

ETİKETLER

st regiswashingtonerdoğanabdermeni mimarermeni soykırımımihran mesrobian

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24