Erdoğan'ın kaldığı otelde şehit olan polisin babası: Oğlumuzu vuran kim; idam istiyoruz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda ikinci duruşmasında, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, girişim sırasında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker'e söz verdi.

Eski binbaşı Şükrü Seymen'in mahkemedeki ifadesinde "Darbe yaptım" dediğini hatırlatan baba Eker, "Seymen doğrusunu söyledi. Bu sözler bile yeterli, ülkemizi yıkmaya teşebbüs ettiler." diye konuştu.

"Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış"

Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelden geri döne grubun önündeki 3 sanıktan birinin şehit ettiğini savunarak, oğlunun aracına 27 merminin isabet ettiğini vurguladı.

Sanıkların sadece 3 mermi attıklarını söylediklerini belirten Eker, "Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış. Doğruları söylemiyorlar. Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi.

Anne Güzel Eker: Gururları varsa söylesinler

Bu sırada gözyaşı döken anne Güzel Eker de "Erkek gibi söyleyeceksiniz. Birazcık gururları varsa doğruyu söylesinler. Benim oğlumun günahı neydi? Sonuna kadar şikâyetçiyiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, daha sonra şehit Eker'in adli muayenesine katılan Marmaris Özel Ahu Hastanesinde görevli acil hekimi İsmet Enginsu'yu dinledi.



Duruşmaya, suikast girişimi gecesi İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssünde bulunan tanık Pilot Yarbay Bahattin Akgül'ün dinlenmesinin ardından öğle arası verildi.

"Bu devlete baş kaldırdılar, onlara idam istiyorum"

Şehit polis memurunun annesi Güzel Eker, gözyaşları içinde salondan ayrıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada sanıklar için idam istedi.

Oğlunun masum olduğunu ancak darbeciler tarafından şehit edildiğini belirten Eker, "Onların idam olmasını istiyorum, onlar hiç konuşmasınlar. Benim masum oğlum. Bak, bu bayrağın altında kaldılar, maaşlarını aldılar, bir de kalkıp benim oğlumu... Bu devlete baş kaldırdılar, onlara idam istiyorum. Lütfen bunu döne döne yazın. İdam olsunlar onlar, Allah belalarını versin. Adi, şerefsiz onlar." diye konuştu.



Baba Nihat Eker de sanıkların yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi.



Oğlunun nasıl şehit edildiğinin kamera kayıtlarında gözüktüğünü anlatan Eker, "Beyanlar hep yalan. Adamlar senaryo çiziyor. Vuruluş şekilleri görülüyor, her şey belli ama yine de diyorlar ki: 'Şöyle olmuş, böyle olmuş...' Hep yalan, yalan beyanlar. Allah kahretsin bunları. Hepsi ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Otopsi raporundan

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamesinde, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in otopsi işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verilmişti:

"Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından, darbe teşebbüsü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan şüpheliler tarafından şehit edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olan Nedip Cengiz Eker'in üzerinde yapılan otopsi işlemi ile İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinin 27 Temmuz 2016 tarihli toksikoloji raporu sonucunda ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı her iki akciğer ve aort laserasyonları etkisi ile meydana geldiğine, vücutta bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğuna ve vücuttan çıkan bir adet mermi çekirdeğinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildiğine ilişkin 3 Ağustos 2016 tarih ve 2016/1237 sayılı otopsi raporu düzenlenmiştir."