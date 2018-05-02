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"Erdoğan'ın kafasında teknokrat bir kabine kurmak var"

"Bundan sonraki kabinede bakanlar kendi alanının uzmanı isimlerden seçilecek"

02 Mayıs 2018 13:54

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 24 Haziran 2018'de yapılacak baskın seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin kazanması durumunda teknokrat bir kabine kuracağını öne sürdü. Işık, "Hükümet ayağında yüzde 90 teknokratlar direksiyon başına geçecek" dedi.

"Bir yanda cumhurbaşkanlığı seçimi yarışı sürerken diğer yanda Erdoğan’ın ekibi yeni döneme dair hazırlıklara başladı bile" diyen Işık,  "Cumhurbaşkanı’nın aklında tamamen icraata yönelik, iş bitiren, çalışan bir kabine kurmak var" ifadesini kullandı.

"Saray’a çok yakın bir kaynak"tan bilgiler aktaran Işık, şu sözleri aktardı:

“Siyaseti mümkün oldukça icraattan uzak tutacak cumhurbaşkanı” dedi ve devam etti: “Meclis, parti genel merkezi ve Saray arasındaki dengeler gereği muhakkak siyasi yönü ağır basan bir başkan yardımcısı olur ancak bundan sonraki kabinede bakanlar her biri kendi alanının uzmanı isimlerden seçilecek.”

Posta yazarı yazısını şöyle sürdürdü:

"Bu da şu demek parlamento ayağında genel merkez tarafından belirlenen siyasetçiler çalışırken, hükümet ayağında yüzde 90 teknokratlar direksiyon başına geçecek."

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