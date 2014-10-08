Erdoğan’ın izleyeceği maçta bilet yok, davetiye var!

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2014-2015 sezonu, dev bir maçla açılıyor. Saat 19.30’da 13 bin kapasiteli Ankara Arena’da başlayacak karşılaşmada, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Pınar Karşıyaka mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker, kupayı daha önce 5 kez kazanırken, Pınar Karşıyaka ise bir kez mutlu sona ulaştı. Mücadeleyi A Spor naklen yayınlayacak. Daha önce Konya’da oynanacağı açıklanan ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşın Ankara’ya alınan final için gizlilik devam ediyor.

8500 davetiye!

Fanatik Gazetesi'nden Gökhan German'ın haberine göre; sır gibi saklanan final yeri, maçtan birkaç gün önce açıklanırken, bu kez de biletler maçın başlama saatine 14 saat kala satışa sunuldu. Toplam 12 blokta biletli seyirci yer alacak. Geriye kalan 36 blokta (8500 kişi) ise davetiyeli seyirciler bu muhteşem finali izleyebilecek.

Tepkiden çekiniliyor

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun beklenenden çok geç biletleri satışa çıkarmasına anlam verilmezken, bunun altında yatan asıl nedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak olası tepkiler olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Türkiye-ABD arasında oynanan ve ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın finalinde o dönem başbakan olan Erdoğan yoğun protestolara maruz kalmıştı.

Büyük bir yükün altına giren federasyon ise benzer bir durumun yaşanmaması adına oldukça titiz davranıyor. Gelenek haline gelen final öncesi iki takımın coachu ve kaptanlarının katıldığı Cumhurbaşkanlığı finali basın toplantısı bu yıl ilk kez düzenlenmedi. Maçın çok fazla gündeme gelmemesine özen gösteriliyor algısının oluştuğu final için Fenerbahçe Ülker dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelirken, maç salonunda idman yapmama kararı aldı. Bu arada karşılaşmanın bilet fiyatları 22.5 ile 34 TL arasında satışa çıktı.